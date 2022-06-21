Обстрелы Харьковской области. Российская армия пытается показать командованию, что якобы «не стоит на месте» — Зеленский 21 июня, 23:24 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 21 июня, прокомментировал артиллерийские обстрелы российскими оккупантами Харьковской области.

Обращение опубликовано в YouTube-канале Офиса президента.

«В Харьковской области — жестокие и циничные российские артиллерийские обстрелы. Они ничего не дадут оккупантам, но российская армия глуха к какой-либо рациональности. Просто разрушает, просто убивает — показывает таким образом своему командованию, что якобы не стоит на месте», — сказал глава государства.



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Зеленский добавил, что ситуация на передовой значительно не изменилась. Защитники Украины с помощью тактических движений усиливают защиту в Луганской области, оккупанты серьезно давят на Донецком направлении. На юге украинские бойцы защищают Николаевскую и Запорожскую области и постепенно освобождают Херсонскую, подчеркнул президент.

В результате обстрелов россиянами Харьковской области во вторник, 21 июня, погибли 15 человек и 16 получили ранения, сообщил глава ОВА Олег Синегубов. Среди погибших в Харьковском районе — 8-летний ребенок.

Советник главы ОП Алексей Арестович считает, что оккупанты еще долго будут обстреливать Харьков. Он призвал жителей города не игнорировать сигналы тревоги и по возможности эвакуировать детей и пожилых людей.

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