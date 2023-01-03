Хайпозерство и теории. Интервью со спикером Воздушных сил о тактике российских атак и слухах о новых датах обстрелов 3 января, 12:27 Эксклюзив NV Последствия российского обстрела Киева, 31 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Приверженность населения к поиску пользы в любой информации, или в радикальных острых заголовках, позволяет распространяться «информации» о новых датах российских обстрелов украинских городов, рассказал Радио NV Юрий Игнат, спикер командования Воздушных сил ВСУ.



— Хочу поговорить с вами о тех ракетных и шахедных атаках территории Украины 31 декабря — 1 января ночью, днем. Можем ли мы утверждать, что именно во время этих атак особенностью было то, что российские оккупанты целили именно по жилым кварталам? Такой информацией мы располагали, ведь могли воочию убедиться, как в жилых районах падали то ракеты, то обломки, вы наверняка лучше осведомлены.

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— Нет, лучше знают те, кто непосредственно находится на месте происшествия, Воздушные силы в частности. Я в пресс-службе — это само собой, а Воздушные силы видят свои цели преимущественно на радарах, на отслеживающих системах на мониторах. Поэтому говорить о характере поражения или самой цели, или об обломках могут те, кто уже на земле их видит, идентифицирует, документирует.

А это все необходимо для чего? Для того чтобы в будущем привлекать страну-агрессора к уголовной ответственности, к ответственности по возмещению ущерба в международных правовых институциях.

Что же произошло? Действительно, они атакуют теми же дронами-камикадзе, по всей территории страны мы видим работу противовоздушной обороны, речь идет о ракетах. А что касается Shahed в основном речь идет о столице, именно туда направляют больше дронов-камикадзе, они работают с восточного побережья Азовского моря. Именно оттуда после паузы в применении БПЛА начали применять дроны.

Линия фронта несколько сместилась в украинскую пользу, где с правого берега Днепра оккупанты были вытеснены, таким образом их Shahed стали применяться уже не из Крыма, не из Херсонской области, а именно оттуда, с восточного побережья Азовского моря.

Таким образом они с 22:30, примерно в такое время суток, проводят пуски оттуда, и Shahed летят в направлении Украины через оккупированную территорию. В большинстве своем заходят через Днепр, они пытаются попасть в русло Днепра, их так направляют, и по руслу направляются в столицу. Такова схема происходящих нападений.

По дороге, разумеется, их уничтожают, и воздушное командование Восток, и воздушное командование Юг присоединяются к сбитию Shahed. Какую-то часть удается сбить там, однако некоторая часть пролетает. И уже непосредственно на подступах к столице уничтожается разными силами и средствами. Работает также на территории страны и авиация, тоже уничтожаются вражеские объекты, поднимаются в воздух из оперативных аэродромов боевые самолеты.

Конечно, пилотам трудно охотиться за такой целью, как Shahed, потому что там и скорость другая, и заметить его сложновато. И теми средствами, которые у нас сегодня есть на самолетах, крайне затруднительно работать по дронам. Впрочем, нет ничего нереального, уничтожаются эти объекты и авиацией.

Основное средство, которым уничтожаются вражеские дроны, — это зенитно-ракетные комплексы, как наши, находящиеся на вооружении, еще советского образца, так и средства, предоставленные нашими иностранными партнерами. Речь идет о NASAMS и других. Вот таков порядок действий. Понятное дело, что дроны, которые уничтожаются уже на подступах к столице, могут быть поражены, и остатки, обломки дронов и ракет могут попадать в инфраструктуру, что происходит постоянно, этого, увы, невозможно избежать. Любая сбитая в воздухе цель в любом случае падает на землю.

Именно поэтому мы и просим людей, всегда предупреждаем, что работа ПВО, даже успешная работа ПВО, в любом случае несет угрозы, поэтому нужно придерживаться как минимум правила двух стен, находиться где-то в коридоре. Потому что все же существует опасность, вы же видите, что по Киеву были существенные повреждения домов.

Обломки могут попадать, поэтому даже если зенитная ракета при подрыве не приводит к взрыву самого дрона-камикадзе, боевой части, в конце концов поражаются его аэродинамические способности, он перестает выполнять задачи и начинает падать. В тот момент боевая часть может быть невредимой, и его падение может произойти на определенном расстоянии от точки попадания, пять километров или менее. И он несет определенную угрозу, возможно, взрыв уже на земле.

— Из того, что мы знали в самом начале об иранских дронах, возможно, это правда, что они просто запрограммированы и дальше уже не управляются. Нет никакого пункта управления, чтобы каким-либо образом корректировать их движение. Можно ли проанализировать сейчас, ведь каждый раз по-разному выпускают Shahed, есть ли какой-то паттерн?

Говорили о том, что иногда запускают над Одесской трассой для того, чтобы из-за шума моторов автомобилей, курсирующих по этой трассе, не было слышно дронов. Видите ли вы какие-нибудь паттерны, как именно запускаются эти Shahed?

— Я не стал бы распространять такие предположения. У нас очень много «военных экспертов» появилось, к сожалению, которые могут придумывать определенные факторы. Каждый хочет принять активное участие, даже если без злого умысла, все равно любая информация требует уточнения и официальных источников подтверждения. Поймите правильно, Воздушные силы и другие силы обороны видят Shahed на своих обнаруживающих средствах. Есть радиолокационные станции, и это, наверное, самое лучшее, что возможно — это обнаружить их на дальнем расстоянии от потенциального места, где они могут пролетать.

Понятное дело, используются и акустические датчики, об этом уже тоже заявляли некоторые руководители определенных ведомств. И визуальные посты наблюдения, это все должно работать, но работать в единой системе, которая должна своевременно оповещать и предоставлять необходимую информацию для максимального подавления этой атаки, максимального уничтожения этих дронов.

Что касается автомагистрали, здесь вопрос даже не в том, что они над трассой. Если они летят над Одесской трассой, прокладывают такой путь, тогда это затрудняет ущерб или несет риск и угрозу для едущих машин. Если летящий истребитель преследует дрон-камикадзе, берет его в цель, направляет на него ракету, то понятно, что эта ракета может выбрать другую цель, к сожалению. И это усложняется тем же. Звук — вряд ли. Здесь говорили о каких-то глушителях, что на них ставят, что они замерзают и т. д.

Это то, с чего мы начинали ответ на этот вопрос: нужно просто более или менее адекватно реагировать на такие вещи, каждый хочет по-своему написать. Все учитывается, особенно такие вещи, как русла рек, когда они летят, — это усложняет их обнаружение, они летят слишком низко к воде. Используют именно русла рек и рельеф местности, дабы скрыться с наших радаров.

А по трассе я уже ответил, возможно, это применяется так, чтобы их уничтожение осложнялось принятием решений, потому что есть угроза. Потому что Одесская трасса довольно-таки оживленная, ездит много транспортных средств, и они могут это использовать таким образом.

— Также утверждают некие военные эксперты, и я полагаю, вы к ним с иронией относитесь, но все же. Они говорят о Шилках, ЗСУ-23−4 (зенитная самоходная установка), еще где-то в 1965 году начался их серийный выпуск. Сообщалось, что есть и украинская модернизация в 2015 году, и польская модернизация. Помогают ли нам эти Шилки, есть ли они у нас на вооружении?

— Шилка — это ПВО сухопутных войск. Понятное дело, мы тоже работаем с коллегами в единой системе противовоздушной обороны. Однако разделяться на роды и виды — обязаны по специфике своей работы. Но здесь, если речь идет о Шилке, честно говоря, я не слышал о ее эффективности работы. Были модернизации, я даже видел как эту Шилку использовали на полигоне Ягорлык несколько лет назад.

Не могу говорить об эффективности работы такой установки. Знаю, что эта система неплохо работает на суше, «выкосить» лесопосадку ею можно очень неплохо, где враг прячется, если речь идет об этом. По воздушным целям лучше работает немецкий Гепард. Но информация, которой я располагаю, о том, что ему из таких самоходных зенитных установок, наверное, нет равных.

Поэтому говорить о Шилке что-то можно, но мне кажется, она лучше работает все же по наземным целям, возможно, так. Возможно, ПВО сухопутных войск больше осведомлены в этом вопросе, но реалии таковы.

— Также мы понимаем, что каждый день продолжаются обстрелы Херсона и Херсонской области, освобожденной правобережной ее части. Обстреливают из РСЗО, даже танками. <...> Правильно ли мы понимаем, что никаким образом нельзя предотвратить эти обстрелы, кроме как освободить левобережную Херсонщину, оттеснить врага на такое расстояние, чтобы он не мог совершать такие преступления?

— Если речь идет о танках, у них нет большой дальности полета снарядов, и, возможно, речь больше идет о реактивных системах залпового огня, таких, как Град, Ураган и др., которые могут наносить удары, что они и делают постоянно по Херсонской области. Если говорить о том, чем их достать и как их достать, то можно их достать, такими же средствами, как у них. Стреляет артиллерия — значит контрартиллерийский удар, можно попробовать авиационный удар, авиацией их немного побеспокоить, скажем так.

Но понятное дело, что враг не будет просто так выдвигаться и подставлять свою сторону для того, чтобы мы его уничтожали. Безусловно, это происходит в скрытом режиме. Они выдвигаются на позиции, если используют темное время суток — маскируются, тогда уже наносят удары. Затем после удара быстро меняют позицию и эффективности не будет никакой, если бить по ним там, где их уже нет.

Но принимаются меры, такие, как аэроразведка, спутниковая разведка, возможно, для того, чтобы попытаться опередить их и уничтожить. Этим занимаются наши силы обороны. Безусловно, не всегда это просто получается делать, потому что это война, и здесь, как говорится, кто кого перехитрит.

— Мы также говорим о том, что Иран поставляет России эти беспилотники Shahed. <...> Помним о том, что завод по производству этих иранских беспилотников открылся в Таджикистане 17 мая 2022 года, то есть уже продолжалась широкомасштабная война России против Украины.

Как вы считаете, возможно, вы в курсе, что это Таджикистан поставляет эти иранские дроны РФ? Возможно, мы должны обратить внимание именно на эту страну, которая является членом ОДКБ, то есть союзником России? Знаете ли вы что-нибудь об этом?

— О самом заводе не знаю, речь шла об открытии такого завода в России. Мое личное мнение: здесь нет ничего такого удивительного, Иран собирается просто снять с себя ответственность за поставку этих БПЛА России. И что в Таджикистане, что в России, где бы ни находился этот завод, это будет просто перевалочная база, где будут просто скручивать, как я их назвал, полуфабрикаты, прикручивать пропеллер и разобранные колеса и будут говорить: вот, мы сделали нашу Герань-1, Герань-2. На самом деле — Shahed-131 и Shahed-136. Если Иран наладил там это производство, все у них там есть, то какой смысл что-то строить, перестраивать, по Каспийскому морю перевезли и все. И сказали, что это российский продукт, примерно так.

— Есть информация, не подтвержденная ни Генштабом, никем, что вроде бы что-то такое произошло на аэродроме Балтимор в Воронеже. Якобы там размещаются фронтовые бомбардировщики Су-34. Знаете ли вы что-нибудь об этом аэродроме? Насколько он важен…

— Нет, к сожалению, сейчас не знаю, не могу ничего сказать. Это сегодняшняя информация? <...> Я сегодня восемь часов подряд общаюсь с вашими коллегами, говорю о ночных новогодних атаках, даже нет времени отследить эту информацию. Но если и там уже что-то россияне курят не то, это очень хорошо. Но вместе с тем призываю все же проверять информацию, не всегда она соответствует нашим желаниям, как бы мы ни хотели. <…> Мы часто хотим больше верить тому, что оно происходит.

— Общаясь с нашими коллегами, вы сказали о том, что, конечно, и на 7 января, на Рождество Россия может ударить по Украине.

— Не говорил я такого, это все фейки. <...> Вы понимаете, что такое национальный марафон? Это живая дискуссия, как и с вами. Когда возможен удар? Я говорю: когда возможен, вы видите, что об этом знает только военное руководство России. Я не знаю, как перефразируют слова, сказанные в марафоне или в других новостях, всегда наши коллеги с вами, «хайпозеры», как я их называю, ведь понятно, что очень много телевизионных каналов сегодня закрылось, очень много журналистов, к сожалению, без работы сегодня.

И все хотят заработать в YouTube, выкладывают мою фотографию и очень жесткое заглавие: Игнат заявил о терроре, Игнат заявил о втором ударе, и все в таком же духе. А по сути там же в тексте ничего нет, или в этой прямой речи, а в заглавии нужно все обыграть, завоевать просмотры и аудиторию, рекламу и средства.

— Но знаете, что интересно? Мы всегда удивляемся, когда видим подобные заголовки, да, знаем такие проекты, которые пишут очень громкие заголовки, как, например «Путин уже давно умер». Единственное, чего мы не понимаем: как они собирают столько просмотров? Если человек, кликающий на это, смотрит и понимает, что там ничего правдивого нет и вообще нет из того, что написано в заголовке, почему они продолжают смотреть?

— Да, все равно интересно, правда? У нас такой народ, все хотят: а вдруг что-то есть в этой информации важное. Потому и продолжают смотреть, ибо запрос на информацию, на публичную информацию, на чувствительную информацию, особенно касающуюся жизни людей, будет всегда.

И на этом многие играют, играют с информацией. Понимаете, каждый такой заголовок, а многие дальше заголовка и не читают, откровенно говоря. Почитали заголовок, фотография, ага — сказал. Сразу на заправку, в магазин соль покупать и все такое, создаются эти панические настроения. Это очень непорядочные поступки тех, кто это делает.

— Тогда хочу задать вопрос о пусковых установках иранских дронов. Кто-то утверждает, что надо уничтожать их. Мы говорили в этом эфире о том, как они выглядят, и нам опять же эксперты говорят, что это просто обычный грузовик с тентовым кузовом.

Грузовик едет, потом останавливается, этот тент сбрасывают, поднимается эта пусковая установка, запускает четыре иранские дроны. Стало быть, не будешь же ты стрелять по всем грузовикам, похожим на пусковые установки Shahed. Действительно ли это так, можете ли вы это подтвердить?

— Мы видели только рекламу, и полагаю, все уже видели, как выпускаются Shahed. Да, это действительно контейнер, он может быть замаскирован во что бы то ни стало: написать Молоко, Хлеб, что угодно, можно замаскировать. Но дело даже не в том. Дело в том, что они запускают эти дроны из глубокого тыла. Так какой смысл его маскировать?

Если установка передвигается со скоростью грузовика, разворачивается и выпускает эти Shahed. Поэтому, на мой взгляд, здесь у них широкий спектр деятельности, ведь они могут в любой точке расположить эти автомобили и выпустить дроны. Как они выглядят — в реале, наверное, еще никто не видел. Возможно, разведка располагает более подробными данными.