«Это тактика террористов». Ермак отреагировал на новую серию ударов по городам Украины и заверил, что РФ не удастся остановить ВСУ

16 июля, 10:42
Последствия удара по Чугуеву Харьковской области, 16 июля (Фото:МВД)

Последствия удара по Чугуеву Харьковской области, 16 июля (Фото:МВД)

Обстреливая украинские города, Россия использует тактику террористов и пытается добиться как можно большего числа жертв среди гражданского населения, чтобы сломить сопротивление Украины, считает глава Офиса президента Андрей Ермак.

Об этом он написал утром 16 июля на своей странице в Телеграм, комментируя новые обстрелы Днепра, Одессы, Харькова, Чугуева, Никополя, Николаева и недавний удар по Виннице.

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«Россия продолжает наносить ракетные удары по гражданской инфраструктуре. Им нужно больше жертв среди мирных людей, потому что так они надеются сломить дух сопротивления нашего общества, запугать нас. Это тактика террористов, их методы работы», — подчеркнул Ермак.

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По его словам, «большое государство действует как террорист», а власти РФ надеются, что смогут остановить освобождение территорий Украины, не дать ВСУ уничтожать российские склады с боеприпасами и другие военные объекты.

«Ничего не получится. А за террор против украинцев и нашего государства придется отвечать, — подчеркнул Ермак. — Россия должна быть признана страной-спонсором терроризма. Их экономика должна быть разрушена, чтобы они не могли больше финансировать войну».

Только так демократия и свобода «смогут победить средневековое рабство», подчеркнул глава ОП.

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Редактор: Инна Семенова

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