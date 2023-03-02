Россия получит военный и юридический ответ на обстрел Запорожья — Зеленский

2 марта, 22:12
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Последствия ракетного удара российских оккупантов по жилому дому в Запорожье, 2 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Последствия ракетного удара российских оккупантов по жилому дому в Запорожье, 2 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Российские оккупанты получат как военный, так и юридический ответ на ракетный удар по Запорожью, заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в четверг, 2 марта.

Глава государства выразил соболезнования погибшим и поблагодарил спасателей, которые с ночи разбирают завалы дома.

«На сегодняшний зверский российский ракетный обстрел Запорожья будет наш ответ как военный, так и юридический. Оккупант неизбежно будет чувствовать нашу силу. Силу справедливости во всех смыслах слова», — подчеркнул он.

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Зеленский 2 марта провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждали ситуацию на разных направлениях на фронте.

https://www.youtube.com/embed/H1UEC5pCYFI

В ночь на 2 марта войска РФ нанесли ракетный удар из ЗРК С-300 по Запорожью. Вражеские ракеты попали в жилую пятиэтажку, разрушены более десяти квартир. Известно о двух погибших, 11 человек удалось спасти.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Обстрел Запорожская область Запорожье Владимир Зеленский Военные преступления РФ Война России против Украины Ракетный удар ракетный обстрел

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