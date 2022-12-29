Ракет у России все меньше, а последствия от статуса террориста будут долго — Зеленский

29 декабря, 23:27
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в четверг, 29 декабря, отреагировал на новый массированный ракетный удар России.

Глава государства поблагодарил бойцов Воздушных сил и зенитчиков, которые успешно отбили вражескую атаку и сбили 54 ракеты и 11 ударных дронов. Он сообщил, что энергетики и ремонтные бригады делают все, чтобы ликвидировать последствия нескольких попаданий.

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По состоянию на вечер 29 декабря отключения света действуют в большинстве областей Украины, самая сложная ситуация — в Киевской области и Киеве, Львовской области, Одессе и области, Херсоне и области, в Винницкой и Закарпатской областях. Но, как подчеркнул президент, «это не сравнить с тем, что могло бы быть, если бы не наши героические зенитчики и ПВО».

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«С каждым таким ракетным ударом Россия только глубже загоняет себя в тупик. Ракет у них становится все меньше. В то же время статус крупнейшего террориста в мире еще долго будет иметь последствия для России и ее граждан. И каждая ракета только закрепляет, что все это должно завершиться трибуналом. Так и будет», — добавил Зеленский.

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Утром в четверг, 29 декабря, Россия снова нанесла по Украине массированный удар. Из-за атак на объекты критической инфраструктуры нарушения с электроснабжением зафиксированы в Харькове, Львове, Одесской области.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что из 69 ракет, запущенных страной-агрессором по Украине, удалось сбить 54 крылатые ракеты.

В Минобороны сообщили, что в результате вражеской атаки пострадали более 18 жилых домов и десять объектов критической инфраструктуры в десяти областях. Глава МВД Денис Монастырский заявил о трех погибших и шести раненых.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал, что российские войска, вероятно, продолжат бить ракетами по Украине, но уровень атак может снизиться из-за сокращения запасов врага.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Ракетные удары Владимир Зеленский Военные преступления РФ Война России против Украины российский терроризм Ракетный удар государство-спонсор терроризма

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