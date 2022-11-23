Украина инициирует срочное заседание Совбеза ООН из-за массированной ракетной атаки РФ

23 ноября, 19:12
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Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский в среду, 23 ноября, поручил украинскому послу в ООН запросить срочный созыв Совета безопасности организации после массированных обстрелов со стороны РФ. Об этом глава государства сообщил в Twitter.

«Убийство гражданского населения, уничтожение критической инфраструктуры — это терроризм, и Украина и дальше будет требовать от мира решительной реакции на эти преступления», — написал Зеленский.

Видео дня

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https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1595459981192601603

23 ноября Европарламент поддержал резолюцию, которой признал Россию государством-спонсором терроризма и призвал к ее международной изоляции.

В этот же день Россия осуществила новый массированный обстрел украинских городов и областей, включая Киев. В результате погибли шесть человек, еще 36 получили ранения.

Силы ПВО сбили 51 из 67 крылатых ракет, выпущенных оккупантами. По всей Украине ввели аварийные отключения электроэнергии, которые будут действовать сутки. По данным Нацполиции, российские ракеты попали в 16 объектов инфраструктуры.

https://www.youtube.com/embed/PZZ4R5arCNw
Редактор: Нина Григорская

Теги:   ООН Совбез ООН Ракетные удары Владимир Зеленский Военные преступления РФ Война России против Украины

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