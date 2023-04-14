Зеленский — об обстреле россиянами Славянска: Не оставим безнаказанным ни одного врага 14 апреля, 18:56 Последствия обстрела Славянска российскими оккупантами 14 апреля 2023 года (Фото:Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram)

Президент Владимир Зеленский отреагировал на обстрел российскими оккупантами Славянска Донецкой области, в результате которого погибли пять человек.

Глава государства написал в Facebook, что «государство-зло в очередной раз демонстрирует свою сущность, просто среди дня убивая людей, разрушая, уничтожая все живое».



«За каждое проявление терроризма будет справедливая ответственность. Никакого следа России на нашей земле не оставим. И ни одного врага безнаказанным тоже не оставим», — подчеркнул Зеленский.

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Россияне обстреляли жилые кварталы Славянска ракетами С-300. Повреждены пять многоэтажных и пять частных домов, магазин, хозяйственный центр, клуб и три машины. По состоянию на 18:00 известно о пяти погибших и 15 раненых, под завалами могут находиться семь человек. Позже журналист Радио Свобода сообщил, что из-под завалов спасли ребенка.

По данным Генштаба ВСУ, за сутки российские оккупанты нанесли шесть авиа- и 19 ракетных ударов, из них 13 — из ЗРК С-300 по Славянску и Краматорску. Также россияне около 20 раз вели обстрел из реактивных систем залпового огня.