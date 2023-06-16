Зеленский об обстреле Киева: Путин или неадекватен, или не контролирует свою армию 16 июня, 20:32 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский после российского обстрела Киева в пятницу, 16 июня, заявил, что российский диктатор Владимир Путин не контролирует свою армию или уже неадекватен.

Об этом сообщает Интерфакс Украина.

Комментируя обстрел столицы, куда с визитом прибыли лидеры стран Африки, Зеленский заявил, что «сегодняшний ракетный удар свидетельствует о том, что или руководство РФ, президент Путин не контролирует свою армию, совершенно не контролирует свои вооруженные силы».

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Украинский лидер отметил, что российская армия «бьет ракетами по лидерам других государств» и предположил, что Путин неадекватен.

«Мне кажется, что человек неадекватный, потому что человек не готов видеть мир, человек хочет стереть и разрушить полностью государство Украина и если такие намерения у человека, то для меня много вопросов — какое общение, какой диалог с этим человеком», — сказал Зеленский.

Днем в пятницу, 16 июня, РФ нанесла новый массированный удар по Украине. Россияне запустили по столице крылатые и баллистические ракеты.

Воздушные силы ВСУ сообщили о сбитии шести аэробалистических ракет Кинжал, шести крылатых ракет Калибр и двух разведывательных беспилотников на подлете в Киев и над городом.

Это самый масштабный удар по Киеву за последние недели.

В этот день Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса приехал с визитом в Киев. Вместе с ним в африканской «миротворческой миссии» участвуют главы африканских государств и правительств Африки. Это Замбия, Коморские Острова, Конго, Египет, Сенегал и Уганда. После Киева они намерены посетить Москву.