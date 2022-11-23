Кулеба призвал признать Россию террористическим государством во всем мире после нового массированного обстрела

23 ноября, 15:32
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Дмитрий Кулеба (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Дмитрий Кулеба (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал признать Россию террористическим государством во всем мире после нового массированного обстрела гражданской инфраструктуры Украины.

В Twitter Кулеба написал, что Россия «отмечает свое признание террористическим государством» новым ракетным террором Киева и других городов Украины.

«Тем, кто еще сомневается, должно быть ясно: Россия должна быть признана террористическим государством во всем мире, а Украина должна как можно скорее получить все необходимые системы ПВО», — сообщил министр.

Видео дня

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1595396458328498177?t=DziegBf_f6Q7Yyxt41IBGg&s=19

В среду, 23 ноября, Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма и призвал к ее международной изоляции.

После этого Россия совершила новый массированный ракетный обстрел Украины. В Киеве подтвердили «прилет» в один из инфраструктурных объектов, в Киевской области — в жилой дом, в Винницкой и Львовской — по объектам критической инфраструктуры.

https://www.youtube.com/embed/GhTVKYmGD5o
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Терроризм Войска РФ Дмитрий Кулеба

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