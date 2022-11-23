Кулеба призвал признать Россию террористическим государством во всем мире после нового массированного обстрела 23 ноября, 15:32 Дмитрий Кулеба (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал признать Россию террористическим государством во всем мире после нового массированного обстрела гражданской инфраструктуры Украины.

В Twitter Кулеба написал, что Россия «отмечает свое признание террористическим государством» новым ракетным террором Киева и других городов Украины.

«Тем, кто еще сомневается, должно быть ясно: Россия должна быть признана террористическим государством во всем мире, а Украина должна как можно скорее получить все необходимые системы ПВО», — сообщил министр.

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В среду, 23 ноября, Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма и призвал к ее международной изоляции.

После этого Россия совершила новый массированный ракетный обстрел Украины. В Киеве подтвердили «прилет» в один из инфраструктурных объектов, в Киевской области — в жилой дом, в Винницкой и Львовской — по объектам критической инфраструктуры.