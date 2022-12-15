РФ за сутки больше 16 раз обстреляла Херсон, снаряд попал в пункт помощи Красного Креста и убил волонтерку — Зеленский

15 декабря, 23:26
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Последствия обстрела российскими оккупантами Херсона, здание областной военной администрации, 14 декабря 2022 года (Фото:Kherson Regional State Administration/Handout via REUTERS)

Последствия обстрела российскими оккупантами Херсона, здание областной военной администрации, 14 декабря 2022 года (Фото:Kherson Regional State Administration/Handout via REUTERS)

Российские оккупанты продолжают обстреливать освобожденный Херсон и убивать мирных граждан. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в четверг, 15 декабря.

Глава государства сказал, что во время очередного обстрела Херсона в четверг российский снаряд попал в пункт помощи Красного Креста. В результате погибла волонтерка: «Только с начала этих суток Россия уже более 16 раз обстреляла Херсон. Только за один день. И так каждый день».

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Зеленский подчеркнул, что оккупанты опять обстреливали громады Харьковской области. На Донбассе враг продолжает жестокие атаки, «бросает в наступление всех и все, что только имеет» и физически уничтожает каждый город и село, не в силе победить украинскую армию.

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"…Единственный путь, как это прекратить, — это оттеснять шаг за шагом российских террористов с украинской земли. Это искать новые способы привлечь каждого российского террориста, каждого российского олигарха, помогающего государству-террористу, и всех российских должностных лиц и пропагандистов — привлечь к ответственности за все, что они делают. Делают против Украины и против свободы как таковой", — добавил президент.

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Днем 15 декабря войска РФ нанесли удар по центру Херсона, погибли два человека. Снаряды российских оккупантов упали в 100 метрах от здания Херсонской областной военной администрации, которая была атаковала накануне.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донбасс Харьковская область Херсон Красный Крест МККК Владимир Зеленский Военные преступления РФ Война России против Украины

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