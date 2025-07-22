Обыски у нардепа ОПЗЖ Христенко: СБУ заявила о разоблачении новых утечек информации из НАБУ

«СБУ и Офис генпрокурора разоблачили новые факты утечки информации с ограниченным доступом в НАБУ: во время обысков по месту проживания нардепа ОПЗЖ обнаружены материалы негласных следственных действий и анкеты детективов Бюро», — сообщила СБУ во вторник, 22 июля.

Реклама

По данным службы, во время следственных мероприятий по месту проживания народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко, который подозревается в работе на ФСБ РФ и получил подозрение в государственной измене, СБУ нашла материалы НАБУ, которые содержали служебную и конфиденциальную информацию. Сейчас в доме проживают близкие родственники Христенко.

«В частности, были изъяты документы негласной слежки за фигурантами уголовных производств, которые расследует антикоррупционное Бюро, а также десятки личных анкет кандидатов в детективы НАБУ», — отмечают в спецслужбе.

По информации СБУ, среди персональных карточек были данные на одного из руководителей межрегиональных управлений детективов Бюро Руслана Магамедрасулова. По материалам следствия, он имеет контакты с представителями страны-агрессора и помогает своему отцу-предпринимателю вести незаконную торговлю с РФ.

«Также там содержалась анкета бывшего детектива НАБУ Тимура Аршавина, который в 2024 году сбежал из Украины вне официальных пунктов пропуска и с тех пор не возвращался», — отмечается в сообщении.

СБУ напоминает, что 21 июля нардепу Христенко, который от начала полномасштабного вторжения покинул территорию Украины, заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения) и ч. 2 ст. 369−2 (злоупотребление влиянием) Уголовного Кодекса Украины.

Как считает следствие, ФСБ РФ завербовала Христенко еще во времена президентства Виктора Януковича. СБУ называет нардепа «связным» погибшего от взрыва в Москве коллаборанта Армена Саркисяна (известного как Армен Горловский) и сообщает, что он имеет тесные контакты с резидентом ФСБ и «смотрящим» за «ДНР» Юрием Иванющенко (известным как Юра Енакиевский)".

По материалам дела, Федор Христенко находится в тесных отношениях с представителями руководства НАБУ. В том числе с одним из начальников межрегиональных управлений детективов НАБУ Русланом Магамедрасуловим, которого СБУ задержала вчера по подозрению в ведении бизнеса с РФ и контактах с россиянами.

Кроме того, Христенко поддерживает отношения с руководителем подразделения детективов НАБУ Александром Скомаровым, с которым они вместе учились в одном из донецких университетов. По данным следователей, подчиненные Скомарову детектива НАБУ способствовали бегству за границу бизнес-партнера Игоря Коломойского — Геннадия Боголюбова. По материалам дела, эта «спецоперация» также была организована при посредничестве и под руководством Федора Христенко.

«Служба безопасности продолжает комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств возможных агентурных проникновений российских спецслужб в ряды Национального антикоррупционного бюро», — отмечается в сообщении.

Операция СБУ и Офиса генпрокурора против НАБУ: что известно

21 июля СБУ и Офис генпрокурора провели массовые обыски в отношении сотрудников НАБУ. В НАБУ отмечают, что следственные действия проводят без судебных постановлений, тогда как СБУ и прокуратура подозревают в пособничестве России одного из топ-чиновников НАБУ.

СБУ заявила, что разоблачила и задержала по подозрению «в ведении бизнеса в России» Руслана Магамедрасулова - одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ. По версии двух силовых ведомств, этот топ-чиновник НАБУ якобы «имеет контакты с представителями России и помогает своему отцу-предпринимателю вести незаконную торговлю с РФ» .

Кроме того, следствие считает, что задержанный Магамедрасулов «был в тесном контакте» с действующим народным депутатом-беглецом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко. Офис генпрокурора 21 июля заявил, что Христенко заочно сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения, и в злоупотреблении влиянием.

Государственное бюро расследований (ГБР) также 21 июля заявило, что сообщило о подозрении трем работникам НАБУ «за совершение дорожно-транспортных происшествий, которые привели к увечьям потерпевших».

В ответ на эти события в НАБУ заявили, что СБУ, ГБР и Офис генпрокурора провели не менее 70 обысков в отношении 15 сотрудников НАБУ. В бюро добавили, что эти обыски проводят без судебных постановлений. Директор НАБУ Семен Кривонос на фоне этих событий прервал командировку в Великобритании Британии, чтобы вернуться в Украину.«Риск присутствия агентов влияния страны-агрессора остается актуальным для любого органа власти. Однако это не может быть основанием для остановки работы всей институции», - отметили в НАБУ.