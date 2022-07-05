Общие потери России составляют до 115 тысяч человек убитыми и ранеными — Подоляк 5 июля, 16:15 Использование РСЗО HIMARS защитниками Украины (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что общие потери страны-агрессора России с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют до 115 тысяч убитыми и ранеными.

В интервью YouTube-каналу Ходорковский Live, опубликованному во вторник, 5 июля, Подоляк отметил, что в России продолжается скрытая мобилизация и формирование новых БТГ, потому что подготовленных частей осталось мало, а их боеспособность упала на 60−70% из-за потерь личного состава и техники.

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«По самым скромным подсчетам, убито порядка 35−36 тысяч российских военнослужащих, не считая ЧВК, которые идут по отдельной строке расхода живой силы. Это еще порядка 10−12 тысяч погибших… Совокупно, если брать санитарные потери, общее число потерь составляет от 95 до 115 тысяч человек — и погибшие, и раненые, и ампутанты и так далее», — рассказал советник главы ОП.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что за время полномасштабной войны в Украине были ранены более 90 тысяч российских солдат.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину страна-агрессор потеряла 36 350 человек личного состава, 1594 танка, 3772 ББМ, 247 РСЗО, 217 самолетов, 187 вертолетов, 660 беспилотников, 15 кораблей и катеров и не только.

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