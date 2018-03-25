Общественный совет добропорядочности прекращает квалификационную оценку судей

Общественный совет добропорядочности: Мы прекращаем свое участие в квазипроцессе очистки судейского корпуса

Общественный совет добропорядочности (ОСД) прекращает участие в процессе квалификационной оценки украинских судей.

Об этом сообщает пресс-служба совета.

Как отметили в пресс-службе, менее чем за год Высшая квалификационная комиссия судей Украины хочет переаттестовать более 5000 судей. Так, только 23 марта одна из коллегий ВККС за полтора часа успела провести собеседования с 9 судьями.

"Это лишь подтверждает, что квалификационное тестирование - конвейер, единственная цель которого - сохранить судьям должности и отчитаться об "успешном завершении реформы". Как следствие, уже в "реформированных" судах окажутся и судьи Майдана, и судьи, которые часто посещают оккупированные территории, что угрожает национальной безопасности страны...", - сказано в сообщении.

В совете добавили, что на судейском конвейере ВККС устраивает судьям псевдопроверку их профессионального уровня и добродетели.

"Нарушая закон и Конституцию ВККС сделала все для того, чтобы общественность не смогла помешать этому конвейеру. Более того, своими решениями Комиссия дала зеленый свет всем судьям, которые принимали решение против участников Революции Достоинства", - заявили в совете.

Общественный совет добропорядочности был создан с целью содействия Высшей квалификационной комиссии судей при установлении соответствия судьи (кандидата на должность судьи) критериям профессиональной этики и добропорядочности.

Общественный совет состоит из двадцати членов, избираемых сроком на два года.

В 2017 году совет добропорядочности призвал президента Петра Порошенко не утверждать 111 кандидатов в члены нового Верховного Суда Украины.