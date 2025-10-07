Президент ОБСЕ прибыл в Киев и выступил в Раде

Во вторник, 17 сентября, президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Пере Хуан Понс Сампьетро прибыл в Киев и выступил в Верховной Раде.

Об этом сообщил народный депутат от Евросолидарности Алексей Гончаренко в Telegram.

Выступая в Раде, Сампьетро подчеркнул, что Крым — это Украина. В своей речи он также почтил память убитого нардепа Андрея Парубия.

По словам президента ОБСЕ, 236 тысяч украинцев получили убежище в его стране, Испании. Еще 326 тысяч украинцев получили право на проживание там.

Сампьерто также заявил, что предложит ПА ОБСЕ присоединиться к международной коалиции по возвращению украинских детей, которых депортировала Россия.

Он добавил, что РФ должна быть привлечена к ответственности за это преступление.

Сампьетро был избран президентом ОБСЕ в июле 2025 года. Это его второй визит в Украину.