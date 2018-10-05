05 октября 2018, пятница

ОБСЕ обеспокоена намерением ввести санкции против каналов 112 Украина и NewsOne

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Арлем Дезир

Арлем Дезир

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир обеспокоен призывом Верховной Рады r СНБО ввести санкции против каналов 112 Украина и NewsOne, которых обвиняют в распространении российской пропаганды.

По мнению представителя ОБСЕ, лучшим способом нейтрализации пропаганды является создание открытой и разнообразной медиа-среды.

"Я призываю украинскую власть воздержаться от принятия ограничительных мер в отношении медиа без соблюдения надлежащих судебных процедур, это негативно повлияет на доступ к информации и воспрепятствует высказыванию различных мнений", - цитирует Дезира пресс-служба ОБСЕ.

В четверг, 4 октября, Верховная Рада рекомендовала Совбезу ввести санкции в отношении компаний, которые входят в структуру собственности телеканалов 112 Украина и NewsOne на фоне обвинений ресурсов в прокремлевской пропаганде.

Санкции предусматривают аннулирование лицензий на деятельность юрлиц и запрет на использование ими радиочастотного ресурса Украины.

Телеканалы 112 Украина и NewsOne обвиняют в прокремлевской пропаганде и антиукраинской деятельности. Ранее петиция с требованием прекратить их деятельность на сайте Верховной Рады досрочно набрала рекордное количество подписей.

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Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую выездную проверку телеканала NewsOne, после того, как в СБУ пришли к выводу, что NewsOne транслирует клише российской пропаганды и в его эфире присутствуют "признаки скрытого призыва к агрессивным действиям и программирование агрессивного поведения зрителей".

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