Танки и ракеты Гарпун. Зеленский в обращении к парламенту Португалии призвал передать Украине оружие и рассказал о зверствах россиян

21 апреля, 19:52
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

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Президент Владимир Зеленский во время обращения к парламенту и народу Португалии призвал передать Украине танки Леопард, бронетранспортеры и противокорабельные ракеты Гарпун. Обращение транслировалось в эфире всеукраинского марафона.

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Глава государства рассказал о зверствах российских оккупантов в Украине, массовых убийствах, пытках, издевательствах над мирными жителями, создании фильтрационных лагерей и принудительном вывозе по меньшей мере 500 тысяч человек на территорию страны-агрессора. Он напомнил, что российские войска уничтожают жилые кварталы украинских городов, подрывают склады с продовольствием, наносят удары по университетам, школам, церквям и больницам.

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Зеленский призвал ужесточить санкции против страны-агрессора и закрыть все порты Португалии для российских судов. Он подчеркнул, что Россия, которая несет в Украине смерть и диктатуру, после нашей страны попробует повторить это в Польше, Молдове, Грузии, странах Балтии и других странах, «до которых сможет дотянуться».

«Когда мы обращаемся к народам свободного мира, мы говорим простые и понятные вещи. Нам нужно оружие, чтобы защититься от жестокого российского вторжения, которое принесло нашим людям столько же зла, сколько 80 лет назад принесло нацистское вторжение. Танки Леопард, бронетранспортеры, противокорабельные ракеты Гарпун — это то, что у вас есть и чем вы можете помочь защите свободы и цивилизации Европы. Поэтому обращаюсь к вашему государству с просьбой предоставить нам эту помощь», — призвал президент.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Португалия Владимир Зеленский Война России против Украины

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