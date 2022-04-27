«Выгодно всем европейцам». Зеленский отреагировал на предложение ЕК отменить тарифы и квоты на украинский экспорт 27 апреля, 21:44 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Владимир Зеленский записал новое обращение по итогам 63-го дня с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Война России против Украины — главные события 27 апреля

Он заявил, что в Евросоюзе готовят важное решение об отмене пошлины и квот на экспорт из Украины на год, а также о прекращении действия антидемпинговых тарифов.

Видео дня

Глава государства напомнил, что такое решение уже согласовала Еврокомиссия.



«Обсудил сегодня детали этого предложения с президентом [Еврокомиссии] Урсулой фон дер Ляйен. Благодарен ей лично и всем нашим европейским друзьям за этот шаг. Именно сейчас это позволит сохранить по максимуму экономическую активность в Украине, наше национальное производство…

Украинский экспорт поможет стабилизировать рынки [на фоне попыток России спровоцировать глобальный ценовой кризис]. Это выгодно не только для нас, а и для всех европейцев, жителей стран, по которым могут ударить российские деструктивные амбиции", — подчеркнул Зеленский.

Также во время обращения президент рассказал:



состоялись переговоры с президентом Индонезии, он передал приглашение принять участие в саммите Большой двадцатки в этом году;

Зеленский рассказал премьер-министру Италии Марио Драги о ситуации в зоне боевых действий и поблагодарил за участие в расследовании российских военных преступлений;

энергетический шантаж России — еще один аргумент в пользу того, что никто в Европе не может рассчитывать на сохранение какого-либо нормального экономического сотрудничества с Россией;

состоялось первое с начала полномасштабной войны заседание Конгресса местных и региональных властей , обсуждали восстановление Украины. От местных властей ожидают конкретных запросов и предложений. Планируется не только восстановить все разрушенное оккупантами, а и «решить старые проблемы с очередями на жилье и так далее»;

, обсуждали восстановление Украины. От местных властей ожидают конкретных запросов и предложений. Планируется не только восстановить все разрушенное оккупантами, а и «решить старые проблемы с очередями на жилье и так далее»; президент благодарен жителям юга Украины , всех громад и временно оккупированных районов Херсонской и Запорожской областей, за то, что они не сдаются и протестуют, а также всем защитникам и защитницам Украины;

, всех громад и временно оккупированных районов Херсонской и Запорожской областей, за то, что они не сдаются и протестуют, а также всем защитникам и защитницам Украины; еще 173 украинских военных получили государственные награды. Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев получил звание Героя Украины.

В чем главный идиотизм российской армии? – Казарин и Мацарский https://www.youtube.com/embed/LLUZCEHrWiY

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.