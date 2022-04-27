«Выгодно всем европейцам». Зеленский отреагировал на предложение ЕК отменить тарифы и квоты на украинский экспорт
Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Президент Владимир Зеленский записал новое обращение по итогам 63-го дня с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
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Он заявил, что в Евросоюзе готовят важное решение об отмене пошлины и квот на экспорт из Украины на год, а также о прекращении действия антидемпинговых тарифов.
Глава государства напомнил, что такое решение уже согласовала Еврокомиссия.
«Обсудил сегодня детали этого предложения с президентом [Еврокомиссии] Урсулой фон дер Ляйен. Благодарен ей лично и всем нашим европейским друзьям за этот шаг. Именно сейчас это позволит сохранить по максимуму экономическую активность в Украине, наше национальное производство…
Украинский экспорт поможет стабилизировать рынки [на фоне попыток России спровоцировать глобальный ценовой кризис]. Это выгодно не только для нас, а и для всех европейцев, жителей стран, по которым могут ударить российские деструктивные амбиции", — подчеркнул Зеленский.
Также во время обращения президент рассказал:
- состоялись переговоры с президентом Индонезии, он передал приглашение принять участие в саммите Большой двадцатки в этом году;
- Зеленский рассказал премьер-министру Италии Марио Драги о ситуации в зоне боевых действий и поблагодарил за участие в расследовании российских военных преступлений;
- энергетический шантаж России — еще один аргумент в пользу того, что никто в Европе не может рассчитывать на сохранение какого-либо нормального экономического сотрудничества с Россией;
- состоялось первое с начала полномасштабной войны заседание Конгресса местных и региональных властей, обсуждали восстановление Украины. От местных властей ожидают конкретных запросов и предложений. Планируется не только восстановить все разрушенное оккупантами, а и «решить старые проблемы с очередями на жилье и так далее»;
- президент благодарен жителям юга Украины, всех громад и временно оккупированных районов Херсонской и Запорожской областей, за то, что они не сдаются и протестуют, а также всем защитникам и защитницам Украины;
- еще 173 украинских военных получили государственные награды. Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев получил звание Героя Украины.
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