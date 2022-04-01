Нарушили присягу. Зеленский лишил высших званий двух генералов СБУ 1 апреля, 00:21 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что лишил званий генералов экс-начальника ГУ внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова и экс-начальника управления СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко.

Война России против Украины — главные события 31 марта

Глава государства сказал, что сейчас ему некогда заниматься всеми предателями, но «постепенно все они получат наказание».

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«Те военнослужащие высшего офицерского состава, которым что-то помешало определиться, где их Родина, которые нарушают воинскую присягу на верность украинскому народу, будут лишены высших званий. Случайным генералам с нами дальше не по пути, а настоящим героям из СБУ — такая же абсолютная благодарность, как и каждому и каждой, кто искренне защищает нашу страну», — добавил Зеленский.

31 марта глава государства подписал указ о награждении 136 украинских героев из рядов ВСУ.

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