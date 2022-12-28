«Поддерживайте друг друга». Зеленский обратился с личным пожеланием к украинцам

28 декабря, 22:44
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в среду, 28 декабря, попросил украинцев поддерживать других, уделять больше внимания близким и помогать тем, кому сейчас тяжело.

«Что бы ни происходило и что бы ни было у вас на душе, поддерживайте друг друга. Пожалуйста, найдите время, чтобы сказать теплые слова тем, кто рядом с вами, даже если это не близкие вам люди — просто другим украинцам… Чаще обнимайте родных. Чаще говорите друзьям, как вы их цените. Чаще поддерживайте коллег. Чаще благодарите родителей. Чаще радуйтесь детям», — призвал он.

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Глава государства добавил, что украинцы не потеряли и не потеряют человечность, несмотря на непростой год впереди. Он также призвал поддерживать тех, кто защищает Украину, и делать все для помощи украинским бойцам.

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«Наше с вами внимание к другим, когда его может не хватать от кого-то из родных — по разным причинам, — наши с вами слова, которые могут согреть тех, кто рядом, когда события слишком холодные, и наша с вами забота друг о друге, когда обстоятельства испытывают, — все это тоже наша общая защита», — подчеркнул Зеленский.

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Президент Украины 28 декабря выступил с ежегодным посланием в Верховной Раде. Во время обращения, которое длилось почти час, он вспомнил события развязанной Россией полномасштабной войны, то, как украинцы своей стойкостью объединили мир, и назвал три пункта, которых должно придерживаться общество, чтобы двигаться в направлении победы и дальше.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Украина Владимир Зеленский Война России против Украины

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