Нужно еще держаться и бороться, Украина придет за своим — Зеленский 13 марта, 01:07 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев держаться и ежедневно бороться с российскими оккупантами.

В новом обращении глава государства подчеркнул, что Украине нужно время и силы, чтобы переломить военную машину, которая пришла на украинскую землю. Он заявил, что не будет преуменьшать угрозу и преувеличивать достижения, потому что «мы честные люди, а не министерство обороны РФ».



«Нужно еще держаться и бороться. Каждый день и ночь искать, как причинить врагу максимальный ущерб на всех направлениях обороны. Под Житомиром и Киевом, под Черниговом, Сумами, Харьковом, Донецком, Луганском, Мариуполем, на юге страны и на дипломатическом фронте нашей страны. Имея такую тактику и уверенность в своих силах, мы придем за своим… везде, где наша земля. И пусть оккупанты и все коллаборанты, которых они найдут, знают, что Украина им никогда ничего не простит и не забудет. Украина найдет и привлечет к ответственности каждого», — пообещал Зеленский.

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