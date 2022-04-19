Обмен на защитников и жителей Мариуполя: Песков заявил, что в Кремле нет никакой реакции на обращение Медведчука 19 апреля, 13:22 Цей матеріал також доступний українською Медведчука задержали в военной форме при попытке незаконно покинуть Украину (Фото:ОПУ)

В Кремле пока нет никакой реакции на обращение лидера пророссийской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука о его возможном обмене на украинских защитников и жителей Мариуполя, заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

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Он подчеркнул, что само обращение в Москве видели.

«В Кремле видели обнародованное СБУ видеообращение Медведчука, никакой реакции пока нет», — сказал он, пишут РИА Новости.

Видео дня

Медведчука подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. По версии следствия, он причастен к срыву контрактов на поставку угля из ЮАР в Украину и организации незаконных его закупок с временно оккупированных территорий.

12 апреля бежавшего из-под домашнего ареста Медведчука задержали сотрудники СБУ. По данным правоохранителей, он пытался покинуть страну, переодевшись в военную форму.

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Зеленский предложил, чтобы по законам военного времени Медведчука обменяли на украинцев, которые находятся в плену российских оккупантов. В Кремле в ответ заявили, что Медведчук «не является гражданином РФ» и неизвестно, хочет ли он, чтобы его обменяли.

16 апреля Лычаковский районный суд Львова отправил Медведчука под арест без возможности внесения залога.

18 апреля в СБУ обнародовали видео, на котором Медведчук просит обменять его на украинских защитников и жителей Мариуполя.

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