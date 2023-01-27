МИД Украины вызывает венгерского посла после скандальных заявлений Орбана 27 января, 20:06 Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

МИД Украины вызывает венгерского посла после заявлений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее «ничейной землей».

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в Facebook.

«Очередное пренебрежительное высказывание Виктора Орбана в адрес Украины. Такие заявления категорически неприемлемы. Будапешт продолжает курс на сознательное разрушение венгерско-украинских отношений, существенно поднимая возможность дальнейшего диалога между двумя соседними странами», — написал он.

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Николенко добавил, что в МИД Украины будет вызван посол Венгрии для откровенного разговора.

«Оставляем за собой право принятия и других мер реагирования», — пишет спикер.

27 января сообщалось, что Виктор Орбан провел встречу с журналистами, во время которой сделал ряд заявлений по поводу нынешнего и будущего войны России против Украины.

В частности, он заявил, что цель России — сделать Украину неуправляемой руиной, чтобы Запад «не мог претендовать на это как на награду». По словам Орбана, Москва уже добилась успеха в этом, ведь теперь Украина, как и Афганистан, является якобы «ничейной землей».