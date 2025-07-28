Обсудили совместное производств дронов. Шмыгаль провел беседу с временной поверенной США в Украине

В Киеве глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль провел встречу с временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис и американскими топ-генералами (Фото: x.com/USEmbassyKyiv)

В Киеве глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль провел встречу с временным поверенным в делах США в Украине Джули Дэвис и с командующим SAG-U и NSATU генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом.

Об этом Шмыгаль заявил 28 июля в своем Telegram-канале.

«Сегодня провели предметную и содержательную встречу в Киеве с временным поверенным в делах США в Украине Джули Дэвис, атташе по вопросам обороны при Посольстве США в Украине бригадным генералом Брэдом Николсоном и командующим SAG-U и NSATU генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом», — заявил глава Минобороны.

Шмыгаль отдельно поблагодари США, президента Дональда Трампа и Конгресс за чрезвычайный уровень поддержки — в частности за анонсирование передачи систем Patriot и дальнобойного оружия.

«Обсудили состояние выполнения договоренностей в сфере оборонной поддержки и развитие двустороннего сотрудничества, в частности по совместному производству беспилотников. Готовим новые важные проекты. Подвели итоги встречи в формате Рамштайн. Выразил благодарность за участие министру обороны Пита Хегсету», — подытожил глава Минобороны.

В свою очередь, временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис тоже прокомментировала встречу со Шмыгалем.

«Вместе с генерал-лейтенантом Баззардом я провела продуктивную беседу с Денисом Шмыгалем о поддержке США для прекращения войны, его приоритетах в укреплении Министерства обороны и расширении партнерства с американской индустрией в условиях открытой и конкурентной среды», — написала она в соцсети Х.

Фото: x.com/USEmbassyKyiv

SAG-U (Security Assistance Group — Ukraine) — группа содействия безопасности Украины, созданная США в конце 2022 года в штаб-квартире американских вооруженных сил в Европе в Висбадене, Германия. Ее задачей было координировать поставки оружия и обучение украинских военных

NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine) — это новое командование НАТО, созданное в Висбадене решением саммита Альянса в Вашингтоне в июле 2024 года по инициативе генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

NSATU заменяет SAG-U и имеет более широкие функции, включая планирование, координацию и организацию поставок военной помощи Украине, обучение украинских вооруженных сил в странах НАТО, а также поддержку долгосрочного развития ВСУ.

16 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что президент США Дональд Трамп объявил ему о желании Вашингтона приобрести украинские дроны.

«Я сказал ему, что хочу купить кое-что у вас, то, что есть только у вас. И он сказал, что Америка хочет купить дроны, произведенные Украиной. Я думаю, это обоюдная выгода», — отметил президент Украины.

Кроме того, спецпредставитель президента США Кит Келлог во время визита в Украину в середине июля посещал некоторые оборонные базы и назвал дроны «невероятными инновациями».

27 июля газета Financial Times сообщила, что американо-германская компания Auterion, которая занимается разработкой программного обеспечения, поставит в Украину десятки тысяч своих ударных комплектов для беспилотников с искусственным интеллектом.