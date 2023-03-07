Зеленский объяснил решение продолжать оборону Бахмута 7 марта, 19:52 Защитник Украины в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Если российским оккупантам удастся захватить Бахмут Донецкой области, это откроет им путь для захвата ключевых городов на востоке Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью CNN, опубликованном во вторник, 7 марта.

Глава государства подчеркнул, что украинское военное руководство едино в решении продолжать оборону Бахмута.



«Мы понимаем, что после Бахмута они могут пойти дальше. Они могут пойти в Краматорск, в Славянск, после Бахмута у россиян будет открытая дорога в другие города Украины на Донецком направлении. Вот почему там стоят наши парни», — объяснил Зеленский.

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Президент отметил, что страна-террорист Россия в Бахмуте хочет добиться хоть какой-то победы и поднять над городом свой триколор ценой убийства жителей Бахмута и уничтожения там всех зданий. У Украины другая мотивация: «Мы должны думать в первую очередь о наших людях. Никто не должен попасть в окружение — это очень важно».

CNN пишет, что «некоторые командиры и младшие офицеры ставят под сомнение целесообразность удержания Бахмута». Зеленский отверг эту информацию и сказал, что никогда не слышал такого от своих командиров.

«Военные сами видят, что мы должны оставаться там сильными, несмотря на то, что Россия разрушила весь город. Войска помогали детям, мирным жителям покинуть город — до сих пор люди уезжали из Бахмута. Мы всем помогали», — добавил он.

Во время заседания Ставки верховного главнокомандующего 6 марта командующий Сухопутными войсками Александр Сырский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный высказались за продолжение оборонной операции в Бахмуте и дальнейшее усиление там украинских позиций. Генерал Сырский 5 марта посетил Бахмут в третий раз за последнее время.