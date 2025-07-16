Президент Украины Владимир Зеленский был на заседании фракции Слуг народа на заседании фракции Слуг народа (Фото: REUTERS/Thomas Peter/File Photo)

Председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия в среду, 16 июля, рассказал о результатах заседания фракции Слуги народа, на котором присутствовал украинский президент Владимир Зеленский .

Об этом Арахамия написал на странице в Telegram.

По его словам, фракция поддерживает кандидатуру Зеленского на должность нового премьер-министра — Юлию Свириденко.

«Мы во фракции поддерживаем ее кандидатуру, хорошо знаем Юлию Свириденко по работе как профессионального и профессионального человека, который способен возглавить правительство в такой сложный период», — написал Арахамия.

Также на заседании фракции Зеленский представил кандидатов на должности в Кабмине:

Юлия Свириденко — премьер-министр Украины;

Михаил Федоров — первый вице-премьер-министр Украины- министр цифровой трансформации;

Алексей Кулеба — вице-премьер-министр- министр развития инфраструктуры и территорий;

Тарас Качка — вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

Матвей Бедный — министр молодежи и спорта;

Герман Галущенко — министр юстиции;

Светлана Гринчук — министр энергетики;

Денис Улютин — министр социальной политики, семьи и единства Украины;

Наталья Калмыкова — министр ветеранов Украины;

Игорь Клименко — министр внутренних дел;

Оксен Лисовой — министр образования и науки;

Виктор Ляшко — министр здравоохранения;

Сергей Марченко — министр финансов;

Андрей Сибига — министр иностранных дел;

Алексей Соболев — министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;

Денис Шмыгаль — министр обороны.

Ранее источники NV сообщали, что парламентская фракция Слуга народа в среду, 16 июля, проведет заседание, на котором ждут президента Владимира Зеленского.

Ожидалось, что после 18:30 Зеленский лично представит нардепам Свириденко как кандидата в премьеры.

16 июля Верховная Рада Украины отправила правительство премьер-министра Дениса Шмыгаля в отставку. «За» проголосовал 261 депутат, «против» не выступил никто, сообщил нардеп от фракции Голос Ярослав Железняк.