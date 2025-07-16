Зеленский на заседании Слуги народа представил кандидатов на должности министров в новом правительстве — Арахамия

16 июля, 20:34
Поделиться:
Президент Украины Владимир Зеленский был на заседании фракции Слуг народа на заседании фракции Слуг народа (Фото: REUTERS/Thomas Peter/File Photo)

Президент Украины Владимир Зеленский был на заседании фракции Слуг народа на заседании фракции Слуг народа (Фото: REUTERS/Thomas Peter/File Photo)

Председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия в среду, 16 июля, рассказал о результатах заседания фракции Слуги народа, на котором присутствовал украинский президент Владимир Зеленский.

Об этом Арахамия написал на странице в Telegram.

По его словам, фракция поддерживает кандидатуру Зеленского на должность нового премьер-министра — Юлию Свириденко.

Реклама

Читайте также:
Зеленский борется с усталостью. Почему президент сделает Свириденко премьером, а Шмыгалю поручит разгребать проблемы Умерова — анализ NV

«Мы во фракции поддерживаем ее кандидатуру, хорошо знаем Юлию Свириденко по работе как профессионального и профессионального человека, который способен возглавить правительство в такой сложный период», — написал Арахамия.

Также на заседании фракции Зеленский представил кандидатов на должности в Кабмине:

  • Юлия Свириденко — премьер-министр Украины;
  • Михаил Федоров — первый вице-премьер-министр Украины- министр цифровой трансформации;
  • Алексей Кулеба — вице-премьер-министр- министр развития инфраструктуры и территорий;
  • Тарас Качка — вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
  • Матвей Бедный — министр молодежи и спорта;
  • Герман Галущенко — министр юстиции;
  • Светлана Гринчук — министр энергетики;
  • Денис Улютин — министр социальной политики, семьи и единства Украины;
  • Наталья Калмыкова — министр ветеранов Украины;
  • Игорь Клименко — министр внутренних дел;
  • Оксен Лисовой — министр образования и науки;
  • Виктор Ляшко — министр здравоохранения;
  • Сергей Марченко — министр финансов;
  • Андрей Сибига — министр иностранных дел;
  • Алексей Соболев — министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;
  • Денис Шмыгаль — министр обороны.

Ранее источники NV сообщали, что парламентская фракция Слуга народа в среду, 16 июля, проведет заседание, на котором ждут президента Владимира Зеленского.

Читайте также:
«Хуже не станет, лучше — тоже». Какое обновленное министерство возглавит Шмыгаль и почему назначать чиновников будут не один день — Рейтерович

Ожидалось, что после 18:30 Зеленский лично представит нардепам Свириденко как кандидата в премьеры.

16 июля Верховная Рада Украины отправила правительство премьер-министра Дениса Шмыгаля в отставку. «За» проголосовал 261 депутат, «против» не выступил никто, сообщил нардеп от фракции Голос Ярослав Железняк.

Читайте также:
Шмыгаль немного сбалансирует Ермака. Экономический блок правительства сохраняет позиции, Кулеба и Галущенко идут на повышение — источники NV Бизнес

Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, первым вице-премьером в новом правительстве может стать вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Редактор: Кристина Пицуряк

Теги:   Владимир Зеленский Война России против Украины Давид Арахамия партия Слуга народа

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies