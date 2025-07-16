Зеленский на заседании Слуги народа представил кандидатов на должности министров в новом правительстве — Арахамия
Президент Украины Владимир Зеленский был на заседании фракции Слуг народа на заседании фракции Слуг народа (Фото: REUTERS/Thomas Peter/File Photo)
Председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия в среду, 16 июля, рассказал о результатах заседания фракции Слуги народа, на котором присутствовал украинский президент Владимир Зеленский.
Об этом Арахамия написал на странице в Telegram.
По его словам, фракция поддерживает кандидатуру Зеленского на должность нового премьер-министра — Юлию Свириденко.
«Мы во фракции поддерживаем ее кандидатуру, хорошо знаем Юлию Свириденко по работе как профессионального и профессионального человека, который способен возглавить правительство в такой сложный период», — написал Арахамия.
Также на заседании фракции Зеленский представил кандидатов на должности в Кабмине:
- Юлия Свириденко — премьер-министр Украины;
- Михаил Федоров — первый вице-премьер-министр Украины- министр цифровой трансформации;
- Алексей Кулеба — вице-премьер-министр- министр развития инфраструктуры и территорий;
- Тарас Качка — вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
- Матвей Бедный — министр молодежи и спорта;
- Герман Галущенко — министр юстиции;
- Светлана Гринчук — министр энергетики;
- Денис Улютин — министр социальной политики, семьи и единства Украины;
- Наталья Калмыкова — министр ветеранов Украины;
- Игорь Клименко — министр внутренних дел;
- Оксен Лисовой — министр образования и науки;
- Виктор Ляшко — министр здравоохранения;
- Сергей Марченко — министр финансов;
- Андрей Сибига — министр иностранных дел;
- Алексей Соболев — министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;
- Денис Шмыгаль — министр обороны.
Ранее источники NV сообщали, что парламентская фракция Слуга народа в среду, 16 июля, проведет заседание, на котором ждут президента Владимира Зеленского.
Ожидалось, что после 18:30 Зеленский лично представит нардепам Свириденко как кандидата в премьеры.
16 июля Верховная Рада Украины отправила правительство премьер-министра Дениса Шмыгаля в отставку. «За» проголосовал 261 депутат, «против» не выступил никто, сообщил нардеп от фракции Голос Ярослав Железняк.
Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, первым вице-премьером в новом правительстве может стать вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.