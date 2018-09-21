Обновленный состав ЦИК. Кто остался на должности из предыдущего состава комиссии

Депутат Ірина Луценко заявила, что в новой ЦИК не будет людей, которые работали в этой структуре ранее

Верховная Рада назначила новый состав Центральной избирательной комиссии. В ЦИК избрано 14 новых представителей. Фракции парламента получили пропорциональное представительство в комиссии. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Больше всего представителей, шесть, от фракции Блока Петра Порошенко, трое - от Народного фронта. Возрождение, Бтькивщина, Самопомич, Воля народа, Радикальная партия - по одному представителю. Один представитель должен был быть избран от Оппозиционного блока, однако политическая сила не выдвинула своего кандидата.

Кто вошел в состав комиссии

Накануне Верховная Рада уволила членов ЦИК, срок полномочий которых истек. Решение поддержали 278 депутатов. С должности членов ЦИК уволено 13 человек, в том числе и главу комиссии Михаила Охендовского, а также Андрея Магеру, Жанну Усенко-Черную, Татьяну Лукаш и других.

Двое членов ЦИК - Екатерина Махницкая (квота Свободы) и Олег Диденко (УДАР) сохранили должности. Срок их полномочий заканчивается в 2021 году.

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Выступая в Верховной Раде, представитель президента в парламенте Ирина Луценко отметила, что в новой ЦИК не будет людей, которые работали в этой структуре ранее.

Предварительный состав ЦИК заблокировал выборы в объединенных территориальных громадах

Кроме того, в представлении президента соблюден принцип гендерного равенства: среди кандидатов были представлены 8 женщин и 6 мужчин. Также депутаты учли предложения общественных организаций, отметила Луценко.

Глава парламентского Комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич сообщил, что в ходе проверки не выявлено оснований для недоверия кандидатам. Он добавил, что все фракции имели возможность провести собеседования с кандидатами и часть из них воспользовались этим правом.

Противоречит европейской практике

Согласно украинскому законодательству, ЦИК не должна формироваться по квотному принципу, это противоречит европейской практике, отметил народный депутат от Блока Петра Порошенко Александр Черненко.

Он добавил, что в следующем году состав Верховной Рады обновится, поэтому эти квоты уже будут неуместными. Черненко отметил, что большинство из новых представителей избирательной комиссии имеют научные степени и юридическое образование. По его словам, процедура назначения не прошла идеально, однако она помогла решить давнюю проблему.

Выборы в территориальных громадах

Проголосовав за обновление состава ЦИК, парламент минимизировал политические выборы накануне выборов-2019, сказал глава Комитета избирателей Алексей Кошель. Он напомнил, что предыдущий состав ЦИК заблокировал выборы в объединенных территориальных громадах.

Необходимо было бы предупредить подобные инциденты в будущем. Увеличение членов избирательной комиссии Кошель назвал вынужденным шагом, поскольку он помог фракциям достичь консенсуса.

Обновленный состав Центризбиркома заработает уже через неделю, сообщила журналистам народный депутат Ирина Ефремова, которую избрали членом комиссии. По ее словам, на повестке дня нового состава ЦИК стоит вопрос проведения выборов в территориальных громадах.