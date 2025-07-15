Обновление Кабмина. Зеленский встретился со Свириденко и Федоровым и назвал задание на полгода

Президент Владимир Зеленский во время совещания с министрами экономики Юлией Свириденко и цифровой трансформации Михаилом Федоровым детализировал задачи обновленного правительства на следующие шесть месяцев.

Об этом сообщил Зеленский в Telegram.

Он уточнил, что продолжается работа над первыми шагами по обновлению правительства.

«Детализировали задачу на следующие шесть месяцев. Главное — увеличить производство собственного оружия в Украине, полностью обеспечить контрактирование необходимых объемов всех типов дронов для Сил обороны Украины, провести ощутимую дерегуляцию и высвободить внутренний экономический потенциал нашей страны, а также обеспечить полное выполнение программ социальной поддержки наших людей», — рассказал Зеленский.

По его словам, в ходе разговора было определено, какие результаты могут быть достигнуты за первые полгода работы нового правительства.

Ранее источники NV в парламенте сообщили, что руководителя Кабмина Дениса Шмыгаля и действующих представителей его правительства Верховная Рада будет увольнять 16 июля.

Смена правительства — что известно

14 июля президент Украины Владимир Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить Кабмин вместо действующего премьера Дениса Шмыгаля и существенно обновить его работу.

О других кандидатах на должности министров официально не сообщалось, однако ряд СМИ со ссылкой на источники писали, что, вероятно, Шмыгаль может занять должность министра обороны, а нынешний руководитель МО Рустем Умеров отправится работать послом Украины в США.

12 июля Зеленский сообщил, что провел совещание с Рустемом Умеровым, и намекнул на его увольнение. На следующий день президент провел совещание со Шмыгалем, во время которого они обсудили стратегические шаги по трансформации системы исполнительной власти.