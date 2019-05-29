Обнародован текст законопроекта Зеленского об импичменте Вчера, 20:12 Цей матеріал також доступний українською пресс-служба главы государства Владимир Зеленский пресс-служба главы государства

На сайте Верховной Рады обнародовали текст законопроекта президента Владимира Зеленского Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент).

Согласно документу, Верховная Рада может сместить президента с поста в случае совершения им государственной измены или иного преступления.

Основанием для инициирования является письменное представление, подписанное большинством депутатов от конституционного состава. После этого Верховная Рада создает специальную временную следственную комиссию.

До принятия решения Рада должна получить выводы Конституционного суда и Верховного суда о соблюдении требований Конституции и законов Украины.

Решение об импичменте будет считаться принятым, если за него проголосует не менее трех четвертей народных депутатов от конституционного состава.

В случае непринятия постановления об отстранении президента председательствующий от имени Рады должен извиниться перед президентом.

Напомним, что представитель Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что подобного законопроекта в Раде нет.

Отдельного закона об импичменте президента Украины нет, но согласно ст. 111 Конституции, президент может быть снят с должности в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или иного преступления.

Вопрос об отстранении президента Украины с поста инициируется большинством от конституционного состава Верховной Рады Украины.

Для проведения расследования парламент создает специальную временную следственную комиссию, в состав которой включают специального прокурора и следователей.

Процедуру импичмента президента в Украине ни разу не применяли.