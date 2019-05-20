Обнародован первый указ Зеленского в должности президента 20 мая, 23:06 17211 Цей матеріал також доступний українською Vladyslav Musiienko/Ukrainian Governmental Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS Владимир Зеленский Vladyslav Musiienko/Ukrainian Governmental Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS

Президент Владимир Зеленский подписал свой первый указ о принятии полномочий верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

Документ обнародован на сайте главы государства.

«В связи с вступлением 20 мая 2019 на пост президента Украины, в соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 Конституции Украины принимаю на себя с этого дня полномочия Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины», — сказано в документе.

Ранее сообщалось, что победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский вступил в должность главы государства. При этом после церемонии инаугурации в Верховной Раде он заявил о роспуске парламента.