Обнародован первый указ Зеленского в должности президента
Президент Владимир Зеленский подписал свой первый указ о принятии полномочий верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины.
Документ обнародован на сайте главы государства.
«В связи с вступлением 20 мая 2019 на пост президента Украины, в соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 Конституции Украины принимаю на себя с этого дня полномочия Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины», — сказано в документе.
Ранее сообщалось, что победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский вступил в должность главы государства. При этом после церемонии инаугурации в Верховной Раде он заявил о роспуске парламента.