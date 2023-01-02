Лубинец встретится с российской омбудсменом Москальковой 2 января, 22:51 Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец (Фото:Дмитрий Лубинец/facebook)

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что в январе планирует встретиться с российской «коллегой» Татьяной Москальковой и обсудит освобождение гражданских из плена российских оккупантов.

«Мы будем отдельно проговаривать вопросы освобождения гражданских. Там множество наработанных с нашей стороны вариантов, но мы не знаем, согласится ли на это РФ», — рассказал уполномоченный в эфире телемарафона в понедельник, 2 января.



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Лубинец добавил, что сейчас Украина уделяет отдельное внимание освобождению гражданских.

«Украинское государство не оставляет попыток вернуть в том числе и гражданских. Проблема не в нас, а в РФ. Потому что РФ сейчас хочет отдельную площадку по гражданским. Мы будем об этом договариваться», — сказал он.

Комментируя новогодний обмен пленными со страной-агрессором, Лубинец выразил надежду, что на этой неделе у Украины тоже будут радостные новости.

30 декабря уполномоченная президента по обеспечению прав защитников Украины Алена Вербицкая заявила, что в российском плену находятся более 3 тысяч украинских военнослужащих, еще около 15 тысяч человек числятся без вести пропавшими.

31 декабря Украина и Россия провели большой обмен пленными. Домой вернулись еще 140 украинцев, среди которых защитники Мариуполя, острова Змеиный, добровольцы ТрО из Славутича бойцы с Бахмутского направления.