Возможный обмен Медведчука: Арестович заявил, что рассматриваются самые разные варианты
Медведчука задержали при попытке бегства из Украины, он был одет в военную форму (Фото:ОПУ)
В вопросе возможного обмена лидера пророссийской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука обсуждаются разные варианты, сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
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«Рассматриваются самые разные варианты. Они все носят закрытый характер, потому что это не те вещи, о которых можно говорить. Обсуждается обменный потенциал. Менять его на одного солдата не имеет никакого смысла, потому что мы же знаем, что он более ценный», — рассказал он в интервью Медузе.
Арестович назвал вопрос обмена Медведчука «деликатной темой».
На вопрос о том, кто со стороны России занимается переговорами и на какой они стадии, Арестович ответил: «В какой стадии — даже не знаю. Мне лучше не знать лишнего».
12 апреля бежавшего из-под домашнего ареста Медведчука задержали сотрудники СБУ. По данным правоохранителей, он пытался покинуть страну, переодевшись в военную форму.
Зеленский предложил, чтобы по законам военного времени Медведчука обменяли на украинцев, которые находятся в плену российских оккупантов. В Кремле в ответ заявили, что Медведчук «не является гражданином РФ» и неизвестно, хочет ли он, чтобы его обменяли.
16 апреля Лычаковский районный суд Львова отправил Медведчука под арест без возможности внесения залога.
18 апреля в СБУ обнародовали видео, на котором Медведчук просит обменять его на украинских защитников и жителей Мариуполя.
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