Возможный обмен Медведчука: Арестович заявил, что рассматриваются самые разные варианты 24 апреля, 16:45 Цей матеріал також доступний українською Медведчука задержали при попытке бегства из Украины, он был одет в военную форму (Фото:ОПУ)

В вопросе возможного обмена лидера пророссийской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука обсуждаются разные варианты, сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

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«Рассматриваются самые разные варианты. Они все носят закрытый характер, потому что это не те вещи, о которых можно говорить. Обсуждается обменный потенциал. Менять его на одного солдата не имеет никакого смысла, потому что мы же знаем, что он более ценный», — рассказал он в интервью Медузе.

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Арестович назвал вопрос обмена Медведчука «деликатной темой».

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На вопрос о том, кто со стороны России занимается переговорами и на какой они стадии, Арестович ответил: «В какой стадии — даже не знаю. Мне лучше не знать лишнего».

12 апреля бежавшего из-под домашнего ареста Медведчука задержали сотрудники СБУ. По данным правоохранителей, он пытался покинуть страну, переодевшись в военную форму.

Зеленский предложил, чтобы по законам военного времени Медведчука обменяли на украинцев, которые находятся в плену российских оккупантов. В Кремле в ответ заявили, что Медведчук «не является гражданином РФ» и неизвестно, хочет ли он, чтобы его обменяли.

16 апреля Лычаковский районный суд Львова отправил Медведчука под арест без возможности внесения залога.

18 апреля в СБУ обнародовали видео, на котором Медведчук просит обменять его на украинских защитников и жителей Мариуполя.

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