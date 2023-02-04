С начала полномасштабной войны из российского плена вернулись 1762 украинцев — Зеленский 4 февраля, 21:09 Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

С начала полномасштабной войны России против Украины из вражеского плена вернулись 1762 украинца и украинки.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения в субботу, 4 февраля.



«В целом с 24 февраля нашей команде удалось вернуть уже 1762 украинца и украинок из российского плена. И я благодарю также всех, кто задействован в помощи этим нашим людям после их возвращения», — сказал глава государства.

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4 февраля Украина и Россия провели новый обмен пленными. Из российского плена вернулись еще 116 украинцев, среди которых защитники Мариуполя, херсонские партизаны и снайперы с Бахмутского направления.

Кроме того, удалось вернуть тела двух погибших иностранных волонтеров, а также тело погибшего воина-добровольца.