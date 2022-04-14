Украина и Россия провели четвертый обмен пленными — Верещук 14 апреля, 14:59 Цей матеріал також доступний українською Ирина Верещук сообщила об обмене пленными (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В четверг, 14 апреля, между Украиной и РФ состоялся четвертый обмен пленными, сообщила Ирина Верещук.

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Она отметила, что были обменены пять офицеров и 17 военнослужащих рядового состава.

Также освобождены восемь гражданских, включая одну женщину.

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Всего освободили 30 граждан Украины.

Предыдущий пленными между Украиной и Россией состоялся 9 апреля. Тогда из российского плена освободили 26 украинцев.

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