Украина и Россия провели четвертый обмен пленными — Верещук
Ирина Верещук сообщила об обмене пленными (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
В четверг, 14 апреля, между Украиной и РФ состоялся четвертый обмен пленными, сообщила Ирина Верещук.
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Она отметила, что были обменены пять офицеров и 17 военнослужащих рядового состава.
Также освобождены восемь гражданских, включая одну женщину.
Всего освободили 30 граждан Украины.
Предыдущий пленными между Украиной и Россией состоялся 9 апреля. Тогда из российского плена освободили 26 украинцев.
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