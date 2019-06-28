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Медведчук обвинил Порошенко в отсутствии обмена пленными более года

Вчера, 19:36
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REUTERS / Andrew Osborn

Виктор Медведчук

Кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук обвинил экс-президента Украины Петра Порошенко в том, что последний обмен военнопленными был в 2017 году.

Об этом он сообщил на пресс-конференции после возвращения пленных из «ДНР» и «ЛНР», передает Радио Свобода.

Также Медведчук считает, что новая власть, которая только пришла, не проявляла никаких шагов, чтобы обмен состоялся. Якобы Донецк и Луганск предлагали это сделать, но украинская власть на это не реагировала.

Ранее в пресс-службе Петра Порошенко отмечали, что обмен сорвала Россия, которая не выполняет Минские договоренности.

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Теги:   Обмен пленными днр ЛНР ДНР Военнопленные Петр Порошенко Виктор Медведчук

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