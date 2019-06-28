Медведчук обвинил Порошенко в отсутствии обмена пленными более года Вчера, 19:36 647 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Andrew Osborn Виктор Медведчук REUTERS / Andrew Osborn

Кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук обвинил экс-президента Украины Петра Порошенко в том, что последний обмен военнопленными был в 2017 году.

Об этом он сообщил на пресс-конференции после возвращения пленных из «ДНР» и «ЛНР», передает Радио Свобода.



Также Медведчук считает, что новая власть, которая только пришла, не проявляла никаких шагов, чтобы обмен состоялся. Якобы Донецк и Луганск предлагали это сделать, но украинская власть на это не реагировала.

Ранее в пресс-службе Петра Порошенко отмечали, что обмен сорвала Россия, которая не выполняет Минские договоренности.