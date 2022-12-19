Для обмена Медведчука на защитников Мариуполя меняли законодательство — нардеп

19 декабря, 17:53
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Виктор Медведчук (Фото:Офис президента)

Виктор Медведчук (Фото:Офис президента)

Для обмена подозреваемого в госизмене нардепа от запрещенной ОПЗЖ Виктора Медведчука на защитников Мариуполя меняли украинское законодательство.

Об этом рассказал первый замглавы комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады Андрей Осадчук в интервью Движению Чесно.

Нардеп заявил, что СБУ и Офис генпрокурора летом обратились в комитет для урегулирования вопроса обмена военнопленными на уровне закона. Члены комитета наработали изменения в кодексы Украины, которые в конце июля приняли отдельным законопроектом (№ 7436-д). Кума Путина Медведчука приравняли к военнопленному и впервые обменяли по новой процедуре.

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При этом подозреваемый в госизмене политик формально остается народным депутатом. По словам Осадчука, единственное основание для досрочного прекращения депутатских полномочий, которое подходит Медведчуку, — вступление в силу обвинительного приговора.

В ночь 22 сентября стало известно, что Украина вернула из российского плена 215 защитников, из них 188 обороняли Мариуполь, 108 — бойцы Азова. Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, они остаются в Турции под гарантиями защиты и безопасности.

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В обмен на остальных бойцов Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука. По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, того привезли в Москву, но «с ковровой дорожкой не встречали». Позже в СМИ появилась информация, что Медведчука с Марченко заметили в оккупированной Ялте.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Верховная Рада Виктор Медведчук Законодательство Украины Государственная измена Обмен пленными Последний обмен пленными Война России против Украины обмен пленными Азовсталь

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