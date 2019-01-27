Обещание Тимошенко и оправдания Зеленского. Топ-5 цитат недели
Журнал Новое Время собрал самые яркие цитаты за прошедшую неделю.
1. Сходите в церковь и поставьте свечку,
потому что вы неверующий человек. И вас господь попустит
Петр Порошенко, президент Украины, во время поездки в Черкассы в рамках томос-тура ответил на вопрос, когда в стране начнется борьба с коррупцией
2. Я
думаю, что это техническая ошибка
Владимир Зеленский, украинский шоумен и руководитель Студии Квартал 95, объяснил, почему в новогоднюю ночь в эфир вышло его заявление о намерении идти в президенты вместо поздравления действующего президента
3. Если за 100 дней я не смогу показать вам очевидные результаты, я просто уйду с президентского поста
Юлия Тимошенко, кандидат в президенты Украины, проявила категоричность, выступая на съезде своей партии Батькивщина
4. Отойди от меня, нечисть!
Андрей Парубий, спикер Верховной рады, обратился к главе фракции Оппоблока Вадиму Новинскому, потребовавшему снять с рассмотрения законопроект о религиозных общинах
5. Мы готовы к решающей войне, которая приведет к исчезновению Израиля
Азиз Насирзаде, глава ВВС Ирана, выступил с угрозами в адрес Израиля.
Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №2 от 24 января 2019 года.