Обещание Тимошенко и оправдания Зеленского. Топ-5 цитат недели 27 января, 07:07 1054 Цей матеріал також доступний українською Наталья Кравчук / НВ Тимошенко пообещала уйти, если через 100 дней на посту президента не добьется перемен Наталья Кравчук / НВ

Журнал Новое Время собрал самые яркие цитаты за прошедшую неделю.

1. Сходите в церковь и поставьте свечку, потому что вы неверующий человек. И вас господь попустит



Петр Порошенко, президент Украины, во время поездки в Черкассы в рамках томос-тура ответил на вопрос, когда в стране начнется борьба с коррупцией

2. Я думаю, что это техническая ошибка



Владимир Зеленский, украинский шоумен и руководитель Студии Квартал 95, объяснил, почему в новогоднюю ночь в эфир вышло его заявление о намерении идти в президенты вместо поздравления действующего президента

3. Если за 100 дней я не смогу показать вам очевидные результаты, я просто уйду с президентского поста

Юлия Тимошенко, кандидат в президенты Украины, проявила категоричность, выступая на съезде своей партии Батькивщина

4. Отойди от меня, нечисть!

Андрей Парубий, спикер Верховной рады, обратился к главе фракции Оппоблока Вадиму Новинскому, потребовавшему снять с рассмотрения законопроект о религиозных общинах

5. Мы готовы к решающей войне, которая приведет к исчезновению Израиля

Азиз Насирзаде, глава ВВС Ирана, выступил с угрозами в адрес Израиля.

Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №2 от 24 января 2019 года.

