Общественные организации выступили с заявлением к власти: призывают не объединять Минприроды с Минагро и Минэкономики

Общественники призывают не объединять Минприроды с Минагро и Минэкономики (Фото: NV)

Общественные, экологические организации и представители научного сообщества обратились к Кабинету министров и президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом не допустить ликвидации Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

«Это намерение — институциональная катастрофа для окружающей среды, национальной безопасности и стратегического курса государства на евроинтеграцию», — отмечается в обнародованном на сайте МБО Екологія — Право — Людина (ЕПЛ) заявлении.

Авторы обращения подчеркивают, что Министерство защиты окружающей среды не является «ресурсным ведомством», а должно выполнять роль независимого регулятора, органа контроля и защитника интересов природы и общественного здоровья. Они считают, что объединение этого министерства с ведомствами, которые занимаются экономикой и аграрной политикой, приведет к обесцениванию экологических вопросов и создаст постоянный конфликт интересов в процессе принятия решений.

В заявлении отмечается, что экологическая безопасность является частью национальной безопасности Украины. Согласно данным Министерства защиты окружающей среды, по состоянию на 11 июля 2025 года было зафиксировано более 9 тысяч случаев ущерба природе в результате войны, а около 23% территории страны остаются заминированными.

Ориентировочные расходы на восстановление оценивают в $11 миллиардов. Участники обращения подчеркивают, что в таких условиях важно не сокращать, а наоборот — усиливать экологическое министерство и обеспечить его эффективную работу.

«Особую тревогу вызывает перспектива рассмотрения природных ресурсов сквозь призму исключительно экономической или аграрной целесообразности. Сочетание управления такими ресурсами с экономическими или аграрными интересами может привести к потере контроля за их сохранением. В таких условиях природоохранные вопросы рискуют уступать приоритетам прибыли и производства», — говорится в заявлении.

В совместном заявлении также отметили, что планы по объединению министерств не соответствуют европейскому подходу. В частности, в 12 из 27 стран ЕС действуют отдельные министерства окружающей среды, а в других экологические функции объединены с направлениями устойчивого развития, энергетики, транспорта, сельского хозяйства или пространственного планирования.

К заявлению присоединилась также Greenpeace Украина. В сообщении на официальном сайте организации подчеркивается, что объединение Министерства защиты окружающей среды с другими государственными структурами станет серьезным стратегическим шагом назад для Украины.

«План по объединению министерств — катастрофа и для окружающей среды, и для евроинтеграции, ведь на пути к вступлению в ЕС Украина обязалась внедрить европейское законодательство», — говорится в заявлении.

Ранее нардеп от партии Голос Ярослав Железняк заявил, что Алексей Соболев станет министром ресурсов, который состоит из Минэкономики, Минагро и Минэкологии.