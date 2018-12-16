Об Объединительном соборе, Путине и Медведчуке: главное с пресс-конференции Порошенко Сегодня, 18:44 698 Цей матеріал також доступний українською Петр Порошенко Фото: пресс-служба президента

Президент Украины Петр Порошенко в воскресенье, 16 декабря, провел пресс-конференцию. Среди прочего глава государства рассказал об Объединительном соборе, роли пророссийского политика Виктора Медведчука в переговорах по Донбассу и о грядущих президентских выборах. Краткие подробности - в сюжете НВ.

Выборы президента

Порошенко не сообщил, будет ли выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах, запланированных на март 2019 года.

"Позиция первая - я очень доверяю украинскому народу. Позиция вторая - я уверен в его ответственном выборе. Позиция третья. Если я приму решение баллотироваться и так случится, что будет кто-то более достойный - я буду ему помогать", - сказал глава государства.

Почему молчит Путин

Порошенко заявил, что президент РФ Владимир Путин не хочет с ним общаться, "потому, что ему нечего сказать".

"Мы уже год не можем освободить ни одного заключенного - из тюрем РФ, ОРДЛО и Крыма. Не потому, что Путин не хочет общаться с Порошенко. А потому, что он не хочет их освобождать", - заявил Порошенко.

После того, как РФ захватила украинские суда и моряков в Керченском проливе, Порошенко пытался связаться с Путиным, но тот отказался общаться, позже сославшись на "избирательную кампанию" в Украине.

"Он отказался не потому, что это связано с избирательным процессом в Украине, а потому, что ему нечего сказать", - заявил Порошенко.

Он добавил, что Путин "не ожидал, что в течение 24 часов, за которые были проведены интенсивные консультации с международными партнерами, будут заявления Большой семерки, ЕС, большинства стран-партнеров".

"Ему не было, что ответить", - добавил Порошенко.

Роль Медведчука

Де-факто Медведчук является представителем Путина на переговорах по Донбассу, которые проходят в Минске, сказал Порошенко.

"И он является единственным источником, каналом для донесения его позиции”, - отметил Порошенко.

По словам президента, возможно, с мая или апреля 2018 года Медведчук не участвует в переговорах в Минске.

Трудности Объединительного собора

Было как минимум пять случаев, когда переговоры о проведении Объединительного собора, на котором все же избрали главу новой Православной церкви Украины, заходили в тупик, сказал Порошенко.

“И выход находили с моим участием … Когда кто собирался покидать собор и считал, что выхода из ситуации нет, Господь Бог во время нашего общения вразумил", - подчеркнул президент.

Порошенко также после разговора с Вселенским патриархом Варфоломеем заявил, что последний считает проведенный 15 декабря в Киеве Объединительный собор поворотным моментом в истории вселенского православия.

Он также отметил, что патриарх Варфоломей подтвердил, что томос украинской церкви вручат 6 января, на украинский Сочельник.

"Это будет самое примечательное Рождество в истории Украины", – считает Порошенко.

Порошенко считает, что на объединительный собор в субботу пришли только два иерарха УПЦ МП из-за давления.

Президент добавил, что противодействие со стороны РПЦ было ожидаемо, “но мы недооценили ее влияние на дочерние структуры в Украине".

Российские родственники чиновников

Порошенко обратился к главе СБУ Василию Грицаку с тем, чтобы департамент контрразведки спецслужбы проверил государственных служащих на предмет наличия родственников с российским гражданством и в случае наличия на это оснований, такие чиновники будут привлечены к ответственности вплоть до увольнения.

"У нас есть большое количество государственных служащих, в том числе и правоохранительных органов, которые имеют родственников в Крыму. Я обратился к главе СБУ Василию Грицаку для того, чтобы украинская контрразведка осуществила проверку сведений всех государственных служащих, поставив приоритет правоохранительных и следственных органов", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что как только проверка будет завершена и будут основания привлечь к ответственности каких-либо госслужащих, вплоть до их увольнения, он предпримет все необходимые шаги.

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Военное положение

Военное положение в Украине не будет продлено после завершения 30-дневного срока его действия 26 декабря, если не будет полномасштабного вторжения России. Принципиальная позиция: оно не должно препятствовать проведению выборов.

С момента введения военного положения Россия отвела менее 10% тех войск, которые были сосредоточены ранее у границы Украины.

"Львиная доля осталась. К сожалению, отведено лишь менее 10%. Если бы войска были отведены, я бы немедленно прекратил действие военного положения", - заверил он.

Угроза вторжения вооруженных сил РФ на суверенную территорию Украины остается актуальной, страна должна быть к этому готова.