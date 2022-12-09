«Не наглеют только ВСУ». Готовясь к выборам, можно проиграть войну — интервью с Давыдюком о конфликте ОП с мэрами, Ахметова и Фирташа 9 декабря, 21:24 Эксклюзив НВ Украинский политолог Николай Давыдюк (Фото:Дмитрий Ларин / Николай Давидюк via Facebook)

Украинцы стремятся к защите государства от «русаков», но часть политических элит уже готовится к выборам, а ведь так можно проиграть войну, убежден политолог Николай Давыдюк.

В ходе интервью в эфире Радио НВ он с Властой Лазур обсудил обширный материал в американском издании The Washington Post, одним из главных персонажей которого стал самый богатый украинец Ринат Ахметов, конфликты Офиса президента с городскими властями, а также украинских экс-чиновников в Вене — Кирилла Шевченко и Дмитрия Фирташа.

Видео дня

Деолигархизованный войной Ринат Ахметов

— Начнем с олигархов. Николай, как вы заработали свои первые деньги?

— Точно не как Ринат Ахметов, я в карты никогда не играл (смеется — ред.).

— Самый богатый украинец Ринат Ахметов дал интервью The Washington Post, где рассказал, как заработал свой первый капитал — играя в подкидного дурака, заработал свои первые деньги, то есть играя в карты. Меня это не удивило. А тебя?

— Я просто знаю, что первым подкидным дураком Ахметова, который позволил ему заработать несколько миллиардов буквально за короткое время, был [президент-беглец Виктор] Янукович. Это первый подкидной российский дурак, которого съела Украина. И он действительно на этом сорвал суперкуш.

Но я полагаю, что среди таких подкидных дураков и фракции в парламенте были, и министры-подкидные дураки (энергетики), работавшие на него. Понятное дело, что он продолжает играть в эту игру, но против нас. За столом мы сидим, нас просто доят, остригают и в самом деле…

— Возможно, просто журналисты The Washington Post не уточнили у него, что он подразумевает под «подкидным дураком», а он сказал «карты». Может, Ринат Леонидович Ахметов имел в виду кого-то конкретного, когда говорил о подкидном дураке. А почему ты говоришь, что кто-нибудь кого-то остригает? Мы только что общались с экономистом Анатолием Амелиным. Он сказал о том, что Ринат Ахметов многое потерял из-за войны. У него осталась компания ДТЭК, благодаря которой он влияет на многие процессы в Украине, но он также многое потерял.

— И что? Давайте его пожалеем и каждый сбросится…

— Не пожалеем, но это справедливо отметить.

— А что справедливо отметить? Возьми, сравни в процентном соотношении, сколько потеряли украинцы в своих доходах (живут из последнего), а у него миллиарды за границей выведены.

До войны он выводил деньги. 22 [февраля], когда он прилетел в Мариуполь, что он говорил? Футбол, в мяч поиграл.

— С Вадимом Владиславовичем Новинским вместе приезжали, да.

— Замечательно: погоняли мяч, сказали, что все будет нормально, уехали в свои поместья. А в город уже тогда нужно было вводить танки, оборонять и не высказывать вот эти пацифистские заявления, которые они делали.

Поэтому то, что он потерял, — окей. А как он его получил? Он строил эту Азовсталь или как? Я только о подкидном дураке в The Washington Post прочитал, а как он построил этот крупный завод, я ничего не помню.

— Это не он его строил, безусловно.

— А теперь давайте второй вопрос: когда он принимался защищать Донецк гудком Донбасса, защитили Донецк? Потом он приехал, футбольным мячом хотел Мариуполь защитить. Защитили Мариуполь?

Давайте откровенно говорить. Да, потерял, но украинцы потеряли больше! Каждая семья в процентном отношении потеряла в разы больше, только у той семьи сейчас нет миллиардов за границей, чтобы жить на те деньги, а у него есть.

— Вместе с финансовыми потерями должна потеряться и политическая роль, политическое влияние. Утратили ли олигархи политическое влияние в Украине после начала полномасштабного российского вторжения?