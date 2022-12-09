«Не наглеют только ВСУ». Готовясь к выборам, можно проиграть войну — интервью с Давыдюком о конфликте ОП с мэрами, Ахметова и Фирташа

9 декабря, 21:24
Эксклюзив НВ
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Украинский политолог Николай Давыдюк (Фото:Дмитрий Ларин / Николай Давидюк via Facebook)

Украинский политолог Николай Давыдюк (Фото:Дмитрий Ларин / Николай Давидюк via Facebook)

Автор: Власта Лазур

Украинцы стремятся к защите государства от «русаков», но часть политических элит уже готовится к выборам, а ведь так можно проиграть войну, убежден политолог Николай Давыдюк.

В ходе интервью в эфире Радио НВ он с Властой Лазур обсудил обширный материал в американском издании The Washington Post, одним из главных персонажей которого стал самый богатый украинец Ринат Ахметов, конфликты Офиса президента с городскими властями, а также украинских экс-чиновников в Вене — Кирилла Шевченко и Дмитрия Фирташа.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=N-ny2Kp_-GA

Деолигархизованный войной Ринат Ахметов

— Начнем с олигархов. Николай, как вы заработали свои первые деньги?

— Точно не как Ринат Ахметов, я в карты никогда не играл (смеется — ред.).

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— Самый богатый украинец Ринат Ахметов дал интервью The Washington Post, где рассказал, как заработал свой первый капитал — играя в подкидного дурака, заработал свои первые деньги, то есть играя в карты. Меня это не удивило. А тебя?

— Я просто знаю, что первым подкидным дураком Ахметова, который позволил ему заработать несколько миллиардов буквально за короткое время, был [президент-беглец Виктор] Янукович. Это первый подкидной российский дурак, которого съела Украина. И он действительно на этом сорвал суперкуш.

Но я полагаю, что среди таких подкидных дураков и фракции в парламенте были, и министры-подкидные дураки (энергетики), работавшие на него. Понятное дело, что он продолжает играть в эту игру, но против нас. За столом мы сидим, нас просто доят, остригают и в самом деле…

— Возможно, просто журналисты The Washington Post не уточнили у него, что он подразумевает под «подкидным дураком», а он сказал «карты». Может, Ринат Леонидович Ахметов имел в виду кого-то конкретного, когда говорил о подкидном дураке. А почему ты говоришь, что кто-нибудь кого-то остригает? Мы только что общались с экономистом Анатолием Амелиным. Он сказал о том, что Ринат Ахметов многое потерял из-за войны. У него осталась компания ДТЭК, благодаря которой он влияет на многие процессы в Украине, но он также многое потерял.

— И что? Давайте его пожалеем и каждый сбросится…

— Не пожалеем, но это справедливо отметить.

— А что справедливо отметить? Возьми, сравни в процентном соотношении, сколько потеряли украинцы в своих доходах (живут из последнего), а у него миллиарды за границей выведены.

До войны он выводил деньги. 22 [февраля], когда он прилетел в Мариуполь, что он говорил? Футбол, в мяч поиграл.

— С Вадимом Владиславовичем Новинским вместе приезжали, да.

— Замечательно: погоняли мяч, сказали, что все будет нормально, уехали в свои поместья. А в город уже тогда нужно было вводить танки, оборонять и не высказывать вот эти пацифистские заявления, которые они делали.

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Поэтому то, что он потерял, — окей. А как он его получил? Он строил эту Азовсталь или как? Я только о подкидном дураке в The Washington Post прочитал, а как он построил этот крупный завод, я ничего не помню.

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— Это не он его строил, безусловно.

— А теперь давайте второй вопрос: когда он принимался защищать Донецк гудком Донбасса, защитили Донецк? Потом он приехал, футбольным мячом хотел Мариуполь защитить. Защитили Мариуполь?

Давайте откровенно говорить. Да, потерял, но украинцы потеряли больше! Каждая семья в процентном отношении потеряла в разы больше, только у той семьи сейчас нет миллиардов за границей, чтобы жить на те деньги, а у него есть.

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— Вместе с финансовыми потерями должна потеряться и политическая роль, политическое влияние. Утратили ли олигархи политическое влияние в Украине после начала полномасштабного российского вторжения?

Теги:   Ринат Ахметов Интервью НВ Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Дмитрий Фирташ Вадим Новинский Чернигов СНБУ Владимир Зеленский Мэр Чернигова Радио НВ Офис президента Украины Кирилл Шевченко Владислав Атрошенко Война России против Украины Николай Давидюк

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