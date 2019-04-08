О втором туре, "слабаках" и дебатах. Главное из свежих заявлений Порошенко и Зеленского Сегодня, 10:58 3509 Сюжет Цей матеріал також доступний українською REUTERS/ Viacheslav Ratynskyi / Valentyn Ogirenko Порошенко заявил, что вечером 14 апреля ждет Зеленского на Олимпийском REUTERS/ Viacheslav Ratynskyi / Valentyn Ogirenko

Неделя после первого тура президентских выборов завершилась двумя интервью кандидатов на пост главы государства – 7 апреля Петр Порошенко и Владимир Зеленский выступили в эфире телеканала Украина.

Кроме того, в субботу, 6 апреля, Порошенко обнародовал свое новое видеообращение. НВ обобщило главные тезисы Зеленского и Порошенко, которые они озвучили в течение выходных 6-7 апреля.

Петр Порошенко

В интервью телеканалу Украина:

О дебатах

Святослав Вакарчук прав: дебаты - это не шоу и не соревнование. Дебаты - это серьезная дискуссия о будущем нашего государства и каждого ее гражданина. […] Дискуссии по форме должны быть прекращены. Это уже никому не интересно. Нужно перейти к дискуссия по существу. А это можно сделать только на дебатах. Господин Владимир Зеленский предлагал стадион. Я лично считаю, что стадион точно не лучшее место для проведения этой дискуссии. Но я подчеркивал: стадион, так стадион!

И если он выбрал и отказывается в другом месте проводить дебаты, я хочу подчеркнуть: 14 апреля, в следующее воскресенье, я на Республиканском стадионе [НСК Олимпийский] - именно там, где предложил господин Зеленский, - жду его для проведения дебатов.

Думаю, 19:00 или 20:00 будет оптимальным временем. Приглашаю зрителей, все каналы, чтобы дебаты были проведены в том месте и в то время, как хотел господин Зеленский, и чтобы не дать ему сойти с этого его предложения. Это будет безответственно по отношению к стране и избирателям.

Об анализах

Полностью поддерживаю призыв Владимира Кличко о прохождении допингового контроля кандидатами в президенты. Я сразу же пройду тесты по прибытии в Украину представителей авторитетной в мире организации [Всемирного антидопингового агентства - WADA], которая выводила на чистую воду и российское допинговое агентство.

Чрезвычайно большой угрозой является подозрение, что президентом и верховным главнокомандующим может стать человек, который, не исключено, что имеет наркотическую зависимость. В том, чтобы снять эти вопросы, заинтересованы и оба кандидата, и каждый украинец, который будет делать осознанный выбор.

Наркотическая зависимость - это прямая угроза национальной безопасности Украины. И каждый украинец должен получить абсолютно четкий ответ и по Порошенко, и по Зеленскому - это их право! А права украинцев нужно уважать.

Об итогах первого тура

Сразу же 31 марта я в своих комментариях подчеркнул – и тем, кто голосовал за меня, и тем кто не голосовал за меня: я вас услышал.

Это был, возможно, один из самых тяжелых уроков в моей жизни. Это очень сильный стимул, чтобы мной были проанализированы все пять лет со всеми ошибками, которые были сделаны. На следующие пять лет этот урок я очень хорошо усвоил.

О переменах в своей команде

Твердо - будут изменены ключевые вещи. Будет изменена команда, будет большое количество молодых новых людей. Сейчас я получаю огромное количество предложений, которые мы анализируем и которые будут представлены

О дальнейшем курсе в случае победы на выборах

Будут продолжены реформы, которые обеспечат экономический рост, преодоление бедности и обеспечение благосостояния. Будет существенно укреплена обороноспособность государства.

Будут резко ускорены наше движение в ЕС и возвращение Украины в европейскую семью народов. А уже в декабре 2019 года странам-членам НАТО будет предложено подписать план действий по членству Украины в НАТО.

Домой будут возвращены наши ребята, которых сейчас удерживают как военнопленных в тюрьмах Москвы. Будет сделано много шагов, которые значительно укрепят мир. Сейчас это будет моим первым приоритетом.

Нам есть что делать. Мы точно знаем, куда и как двигаться.

В обращении 6 апреля:

О своих противниках

Многие высказываются против меня в соцсетях и на телевидении, и у урн для голосования. Я всех услышал. Тех, кто голосовал за меня, и тех, кто поддерживал других кандидатов. Сделал выводы.

О выборе 21 апреля

У нас свободная страна свободных людей. Украина должна такой остаться, если мы не дадим превратить нас в Россию. А для этого нужен сильный президент и верховный главнокомандующий. Сильный, а не слабак.

Мы можем очень быстро продвинуться в свободную Европу, но еще быстрее – откатиться под имперскую Россию. Такая угроза существует: или – или. […] Выбор 21 апреля: Европа или Россия.

Владимир Зеленский

О главных бедах Украины



У нас две глобальные проблемы – война на Донбассе и то, что люди боятся инвестировать в Украину. Людям страшно, их финансы не защищены.

О реформе силовых структур

На бизнес давят – всевозможные органы правоохранительные, которые вообще не должны этим заниматься.

Функции давления на экономику и влияния на бизнес – все эти функции должны быть убрать у СБУ, у ГПУ, у МВД. Для этого должен быть создан отдельный орган, который занимается экономическими преступлениями.

Что касается бизнес и экономических отношений с Западом – они ждут гарантий. […] Должен быть в конце концов, появиться нормальный климат для инвестиций – как украинских, так и западных.

Об итогах первого тура

Первый шаг мы уже сделали. Судя по результатам первого тура, мы уже объединяем Украину. […] По результатам голосования армии мы тоже победили – пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех военных.

О внешнем курсе Украины

Курс евроинтеграции, курс в Европу Украина давным-давно выбрала, и никто не собирается менять этот курс, естественно.

О НАТО – я лично как гражданин Украины, я за НАТО. Но для того, чтобы вступить в НАТО, мы должны людям объяснить, что это. Что это не какой-то аллигатор, который хочет проглотить нас, Украину. Что это действительно безопасность страны. Нужно достучаться до каждого человека, который живет на востоке Украины.

Но [вступление в] НАТО обязательно должно быть через референдум.

О приоритетах на посту президента

Самая главная сейчас задача – не просто остановить войну, а первые шаги сделать – прекратить стрельбу. Чтобы наши ребята перестали погибать.

Что мы для этого должны сделать – продолжать Минские договоренности, Минский процесс. Но все убеждены, что нужно реформировать Минский формат. […]

Для первого этапа – прекращения огня – мы не можем позволить себе какой-либо долгий процесс. Потому что каждое утро мы начинаем с новостей, сколько наших ребят погибло на востоке.

Мы понимаем, что каждый день – это чья-то жизнь, это человеческая судьба, это большая трагедия для каждой отдельной семьи. Мы должны это ощущать и примерять всегда на себя: что будет с твоей семьей, если ты потеряешь сына, потеряешь кормильца, или ты потеряешь брата или сестру.

Нет возможности, как в спорте, разминаться. Нужно подходить – и делать подход.

О России

Война с Россией – поэтому нужно говорить с Россией. Однозначно говорить. Должен быть дипломатический формат разговоров с РФ в присутствии западных представителей.

О Донбассе

Должна быть начата очень серьезная информационная война, в которой мы должны быть победителями. Мы должны достучаться до каждого человека, который живет на востоке, на временно оккупированных территориях. И объяснить людям, что мы все украинцы.

Не просто протягивать им руку, не просто обещать, а возобновить эти отношения. Начать платить пенсии людям, которые живут там, они такие же украинцы. Говорить им, что, ребята, вам просто запудрили мозг, это все информационная война. Говорить, что мы вас ждем, мы вас любим, мы всех победим, вы – украинцы, скоро мы обо всем договоримся, стрельба закончится, вы вернетесь в состав Украины, все оккупированные территории.

О Путине

Да, готов [к разговору с Владимиром Путиным]. Жертвовать территориями и людьми мы не будем никогда. Целостность Украины должна быть константой. Это не только в Конституции Украины, это в сердце каждого нормального человека, каждого гражданина Украины, я убежден в этом.