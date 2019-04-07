О переговорах с Путиным и давлении на бизнес. Новое интервью Зеленского - главное Вчера, 21:59 15404 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / VALENTYN OGIRENKO REUTERS / VALENTYN OGIRENKO

В воскресенье, 7 апреля, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский дал интервью телеканалу Украина. Приводим основные моменты.

О проблемах Украины:

«У нас две глобальные проблемы – война на Донбассе и то, что люди боятся инвестировать в Украину».

Для улучшения инвестиционного климата Зеленский предложил устранить давление на бизнес со стороны силовых структур.

«Все функции давления на бизнес и влияния на экономику должны быть забраны у правоохранительных органов: у Службы безопасности, у Генеральной прокуратуры, у МВД», - подчеркнул Зеленский.

«Для этого должен быть создан отдельный орган, который занимается экономическими преступлениями», - отметил кандидат.

«Что касается бизнес-отношений, экономических отношений с Западом – они ждут гарантий, они считают, что с новым президентом у них появится гарантия. Должен, в конце концов, появиться нормальный климат как для украинских инвестиций, так и для западных инвестиций», - сказал он



О запуске Антикоррупционного суда и перезапуске антикоррупционных органов:

«Два года прошло, обещания продолжаются, но я думаю, что мы это сможем сделать».

О европейских и евроатлантических устремлениях Украины:

«Этот курс Украина давным-давно выбрала и никто не собирается менять [его]».

Зеленский отметил, что как гражданин Украины поддерживает вступление Украины в НАТО, но считает, что «нужно объяснить людям, что это» и «достучаться до каждого человека, который живет на востоке Украины».

По его мнению, вступление в Альянс должно произойти «через референдум».

О прекращении войны на Донбассе:

Зеленский считает, что самой главной задачей сейчас является «не просто остановить войну, а прекратить стрельбу, чтобы наши ребята перестали погибать».



При этом он убежден, что переговоры о прекращении огня не должны быть долгим процессом, потому что каждый день украинцы начинают утро с новостей о том, сколько военных погибло на востоке страны.

«Мы понимаем, что каждый день – это чья-то жизнь, это человеческая судьба, это большая трагедия для каждой отдельной семьи. Мы должны это ощущать и примерять всегда на себя, что будет с твоей семьей, если ты потеряешь сына, потеряешь кормильца, или потеряешь брата или сестру», - подчеркнул он.

Зеленский убежден в необходимости реформирования Минского формата и вовлечения России в переговорный процесс:

«Война с Россией, поэтому нужно говорить с Россией. Однозначно говорить. Должны быть переговоры и формат разговоров с Россией, дипломатический формат, в присутствии западных представителей».

Кандидат в президенты также указал, что следует начать серьезную информационную войну, в которой Украина должна быть победителем.

«Мы должны достучаться до каждого человека, который живет на востоке, на временно оккупированных территориях. И объяснить людям, что мы все украинцы. Не просто протягивать им руку, не просто обещать, а возобновить эти отношения, начать платить пенсии людям, которые живут там, они такие же украинцы. Говорить им, что, ребята, вам просто запудрили мозги, это все информационная война, что мы их ждем, любим, мы всех победим. Что они – украинцы, скоро мы обо всем договоримся, стрельба закончится, они вернутся в состав Украины, все оккупированные территории», - пояснил он.

О переговорах с Владимиром Путиным:

Кандидат в президенты отметил, что готов к переговорам с Путиным, но на территориальные уступки не пойдет.

«Жертвовать территориями и людьми мы не будем никогда. Целостность Украины должна быть константой. Это не только в Конституции Украины, это в сердце каждого нормального человека, каждого гражданина Украины, я убежден в этом», - заверил Зеленский.