Зеленский собрал Ставку. Обсудили Бахмутское направление и кадровые вопросы 6 февраля, 16:59 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего в понедельник, 6 февраля. Ему доложили об актуальной ситуации на фронте.

Об этом говорится на сайте главы государства.

В ходе доклада руководства ВСУ и командующих войсками оперативных направлений особое внимание уделили позициям сил обороны на Бахмутском направлении и обеспечению их необходимым вооружением и боеприпасами. Также заслушали информацию от разведки о возможных действиях врага в ближайшее время.

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Кроме этого, на Ставке рассмотрели вопрос по кандидатам для назначения на должности глав ОВА в нескольких регионах. 24 января Кабмин согласовал увольнение пяти глав областных военных администраций: Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Сумской и Херсонской.



Ранее командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский говорил, что битва за Бахмут продолжается: ВСУ используют все возможности, чтобы уничтожить лучшие подразделения войск РФ.