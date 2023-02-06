Зеленский собрал Ставку. Обсудили Бахмутское направление и кадровые вопросы

6 февраля, 16:59
Поделиться:
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего в понедельник, 6 февраля. Ему доложили об актуальной ситуации на фронте.

Об этом говорится на сайте главы государства.

В ходе доклада руководства ВСУ и командующих войсками оперативных направлений особое внимание уделили позициям сил обороны на Бахмутском направлении и обеспечению их необходимым вооружением и боеприпасами. Также заслушали информацию от разведки о возможных действиях врага в ближайшее время.

Видео дня

Читайте также:

Кроме этого, на Ставке рассмотрели вопрос по кандидатам для назначения на должности глав ОВА в нескольких регионах. 24 января Кабмин согласовал увольнение пяти глав областных военных администраций: Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Сумской и Херсонской.

Ранее командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский говорил, что битва за Бахмут продолжается: ВСУ используют все возможности, чтобы уничтожить лучшие подразделения войск РФ.

https://www.youtube.com/watch?v=9sRe--Z20Qw
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Владимир Зеленский Бахмут Кадровые перестановки Ставка верховного главнокомандующего

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X