Нынешняя власть не выучила уроки Майдана. Известный журналист и главред - о заблуждениях политиков

Представители украинской власти не выучили главные уроки Революции Достоинства, считает генеральный директор агентства Интерфакс-Украина Александр Мартыненко.

В эфире Радио НВ он отметил, что Евромайдан дал два "главных урока" украинским политикам: не "играть" с народом, пытаясь изменить их мнение и желания, и не "страдать манией величия".

"Не надо страдать манией величия, думая, что президент Украины - это человек, который может играться с Москвой, Вашингтоном, Берлином, Парижем; крутить их как хочет, а они - в этих четырех столицах - сидят полные идиоты, которые ничего не понимают. А ты их спокойно "разводишь" на деньги, на власть, на славу и на все остальное и тихо радуешься", - сказал Мартыненко.

Журналист также добавил, что украинская власть "глубоко заблуждается", считая, что может определять мировую повестку дня и манипулировать политиками других стран.

21 ноября 2018 года Украина отмечает пятую годовщину Революции Достоинства, в результате которой в стране победили проевропейские силы, а режим Виктора Януковича был свергнут.

Во время столкновений активистов Евромайдана с силовиками в центре Киева, в том числе на Институтской, в период с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года погибли более ста протестующих. Погибших участников акций протеста стали называть Небесной Сотней.

Пять лет Майдану: 2013 - 2018