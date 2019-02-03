НВ выяснило, чем занимался в 90-е один из самых влиятельных бизнесменов Днепра Александр Петровский Сегодня, 12:12 371 Цей матеріал також доступний українською Международный благотворительный фонд Солидарность Сегодня Петровский (в центре) выстраивает имидж мецената Международный благотворительный фонд Солидарность

Корреспондент журнала Новое Время Кристина Бердинских в своем расследовании об Александре Петровском - самом закрытом бизнесмене Днепра – собрала все, что известно о его деятельности в 90-е годы.

Именно Петровского нынешний глава ГПУ Юрий Луценко в 2010 году называл "криминальным авторитетом" и "персонажем по прозвищу Нарик".



Источники НВ в Днепре рассказали, что в первое десятилетие независимой Украины Петровский и его друзья-спортсмены решали разные вопросы в богатой предприятиями области. И значительно укрепились в регионе во времена губернаторства будущего премьера Павла Лазаренко. Тогда, мол, петровские выглядели, как герои сериалов: они появлялись на публике группой суровых мужчин, одетых в длинные черные пальто.

В те времена Петровский сошелся с Сергеем Олейником по прозвищу Умка. По информации МВД и, в частности, первого замглавы Нацполиции Вячеслава Аброськина, Олейник-Умка - вор в законе.

На данный момент Олейник - один из учредителей общественной организации Клуб спортивной борьбы Медведь. Эта структура, в свою очередь, является официальным партнером благотворительного фонда Солидарность Петровского.

Компания авторитетных спортсменов, превратившихся в бизнесменов, в прежние времена успела поработать и для миллиардера Игоря Коломойского. По данным НВ, Петровский и Ко помогали основателю группы Приват решать силовыми методами различные конфликты. Например, вокруг Одесского НПЗ.

Об этом периоде жизни человека, лично ездившего за томосом, хорошо помнит Валерий Кондратьев, президент баскетбольного клуба Днепр, - один из его самых близких друзей.

Сам Петровский проигнорировал все просьбы НВ дать комментарий. Однакр с редакцией согласился поговорить Кондратьев.

Петровский и Кондратьев познакомились в начале 1990‑х, - тогда последний еще учился в институте физкультуры. "Нас сначала объединяли спортивные увлечения. А так время было... сами понимаете какое", - рассказывает Кондратьев, уточняя, что жизнь в те времена была непростой.

Говоря о том, чем конкретно занимался Петровский в 1990‑х, его друг обратился к форме риторических вопросов: "Кто честнее? Тот, кто у государства крал вагонами и кубометрами и которому ничего за это не было? Или тот, кто старался сделать так, чтобы в городе было спокойствие, порядок и чтобы не было войны и переделов?"

При этом Кондратьев уверен: пока нет судебных решений, которые касаются его друга и где было бы написано, что тот совершил что‑то противозаконное, называть Петровского криминальным авторитетом нельзя. "Но на сегодняшний день ни вы, ни я, ни кто‑либо другой этого [что Петровский имеет отношение к уголовным преступлениям] сказать не может", - заявил президент клуба Днепр.

Зато есть другое решение судебных инстанций: в августе прошлого года Октябрьский райсуд Днепра постановил, что Петровского нельзя называть Нариком, руководителем организованной преступной группировки и авторитетом. Потому что это наносит урон его деловой репутации и не соответствует действительности.

Из судебного решения следует, что Петровский еще в 2010 году выиграл у Луценко суд по поводу негативных высказываний в свой адрес.

Читайте полную версию этого материала в свежем номере журнала Новое Время - №3 от 31 января 2019 года.