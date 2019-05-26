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НВ назвало главные достижения и провалы Порошенко — инфографика

Сегодня, 12:03
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НВ назвало главные достижения и провалы Порошенко — инфографика - фото

Петр Порошенко via Facebook

Достижения Порошенко — преимущественно во внешней политике, провалы — во внутренней

Эксперты назвали журналу НВ те сферы, в которых пятый президент страны преуспел, и те, в которых он откровенно провалился.

7 баллов из 12 возможных — такую оценку президенту Петру Порошенко дала редакция журнала НВ с помощью экономистов, социологов, политологов и журналистов.

Редакция попросила их оценить общий итог работы Порошенко, а еще — отдельно — три сферы, в которых глава государства согласно Конституции имеет прямые полномочия: внешнюю политику, нацбезопасность и обеспечение верховенства права. Кроме того, отдельно аналитики оценили область жизнедеятельности государства, в которой президент имеет хоть и не конституционные, но вполне реальные рычаги влияния — экономику.

Фото: Инфографика НВ

Список опрошенных экспертов:

Анатолий Амелин, экономист Украинского института будущего

Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации

Ирина Бекешкина, директор социологического фонда Демократические инициативы

Инна Волосевич, заместитель директора социологической компании InfoSapiens

Глеб Вышлинский, руководитель Центра экономической стратегии

Михаил Ганницкий, шеф-редактор информационного агентства УНИАН

Борис Давиденко, главный редактор интернет-издания Liga

Владимир Дубровский, старший экономист экспертного центра Case Ukraine

Михаил Жернаков, глава правления фонда Dejure

Тарас Завгородний, политтехнолог

Соня Кошкина, шеф-редактор интернет-издания Левый берег

Александр Красовицкий, директор издательства Фолио

Алекс Лисситса, президент Украинского клуба аграрного бизнеса

Евгений Магда, политолог

Тимофей Милованов, почетный президент Киевской школы экономики

Анатолий Октисюк, политический аналитик Дома демократии

Владимир Паниотто, гендиректор Киевского международного института социологии

Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы

Виктория Подгорная, политолог

Сергей Сидоренко, главный редактор интернет-издания Европейская правда

Илона Сологуб, руководитель аналитического центра VoxUkraine

Галина Третьякова, эксперт Реанимационного пакета реформ

Владимир Фесенко, директор Центра политологических исследований Пента

Сергей Фурса, специалист инвесткомпании Dragon Capital

Виталий Шабунин, руководитель Центра противодействия коррупции

Олекса Шалайский, главный редактор интернет-издания Наші гроші

Максим Яковер, управляющий партнер Unit City

Читайте полную версию этого материала в свежем номере журнала НВ — № 18 от 23 мая 2019 года

Теги:   Коррупция Безвизовый режим Реформы Президентские выборы 2019 Президентские выборы в Украине 2019 Президент Журнал НВ Петр Порошенко

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