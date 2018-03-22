Нужно усовершенствовать законодательство по части неприкосновенности нардепов — министр юстиции

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Министр юстиции считает необходимым пересмотреть некоторые пункты законодательства
Фото: Урядовий портал

Министр юстиции считает необходимым пересмотреть некоторые пункты законодательства

Министр юстиции Украины Павел Петренко считает необходимым внести поправки в законодательство по части неприкосновенности народных депутатов.

Об этом он заявил в эфире Радио НВ.

Так, министр подчеркнул, что сейчас в Верховной Раде находятся несколько законопроектов, которые вносят изменения в регламент по поводу снятия депутатской неприкосновенности и не требует изменений в Конституции. Они подразумевают изымание дипломатических паспортов при соответствующем запросе генерального прокурора о снятии депутатской неприкосновенности.

Также Петренко отметил необходимость пересмотра системы парламентских приставов, поскольку сейчас они имеют ограниченные возможности проверки депутатов, обладающих неприкосновенностью, на предмет оружия и взрывоопасных веществ.

Напомним, что ранее Верховная Рада поддержала снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко, а также одобрила ее арест и задержание.

Сегодня, 22 марта, СБУ начала допрос Савченко, суд над ней состоится в пятницу.

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