Нардеп рассказал, стоит ли ликвидировать Министерство национального единства из-за подозрения Чернышову

Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, специалист по конституционному праву Федор Вениславский в интервью Radio NV рассказал, стоит ли ликвидировать Министерство национального единства из-за подозрения его руководителю Алексею Чернышову.

«С учетом количества граждан Украины, которые, с одной стороны, проживают за рубежом, выехали во время войны, с другой стороны, с учетом того, что во втором чтении Верховная Рада приняла закон, который позволяет получить украинское гражданство прежде всего этническим, скажем так, украинцам, проживающим в разных странах по всему миру, наверное, такое министерство, которое бы обеспечило единство украинской нации и сплоченность вокруг тех идей и ценностей, которые мы сейчас отстаиваем, точно было бы правильным», — заявил Вениславский в эфире Radio NV, комментируя информацию о том, что Чернышова отправят в отставку под «шумок» отставки всего правительства и ликвидируют Министерство единства.

Нардеп отметил также, что для функционирования этого министерства необходимо искать ресурс.

«Я не думаю, что стоит ликвидировать то министерство, которое мы создали по большому счету чуть больше, чем полгода, или меньше, чем полгода назад, которое еще не успело продемонстрировать те результаты, которые от него ожидают и президент, и парламент», — сказал он также.

В то же время, Вениславский заявил, что с политической точки зрения наиболее правильным для действующего министра после сообщения о подозрении в совершении преступления было бы написать заявление об отставке или заявить о временном сложении полномочий.

«Если такой вопрос, тем более от Специализированной антикоррупционной прокуратуры, был бы поднят, и суд действительно установил определенную меру пресечения в виде залога достаточно большого размера, наверное, это было бы в демократической цивилизованной стране правильно. Но это вопрос уже к Чернышову», — сказал нардеп.

Он добавил, что «не смещал бы акцент» на Верховную Раду, потому что она не является правоохранительным органом и депутаты не могут дать оценку доказательствам Национального антикоррупционного бюро.

Дело Алексея Чернышова — что известно

23 июня Чернышову объявили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Он стал шестым подозреваемым по делу о коррупционной сделке в строительной сфере. Речь идет о его деятельности в должности министра развития общин и территорий (март 2020 — ноябрь 2022 год).

По данным следствия, Чернышов помог одному из застройщиков получить участок для строительства жилого комплекса в Киеве. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 УК Украины, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

27 июня суд избрал Чернышову меру пресечения в виде залога в 120 млн грн. Министр назвал эту сумму «огромным вызовом».

30 июня нардеп от фракции Голос Ярослав Железняк предположил, что министра по национальному единству Алексея Чернышова уволят, а Министерство единства, которое он возглавляет, могут ликвидировать.

2 июля Высший антикоррупционный суд принял решение не отстранять Чернышова от должности министра.

В тот же день журналист Олег Новиков сообщил, что за Чернышова внесли залог. Министр обязуется прибывать по первому вызову правоохранителей, сообщать об изменении места жительства и работы, не выезжать из Украины без разрешения и не общаться с рядом лиц.