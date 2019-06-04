Нужно контролировать: Вакарчук хочет помогать Зеленскому с реформами
Музыкант и лидер партии Голос Святослав Вакарчук заявил, что он и его политсила планируют помогать и поддерживать Владимира Зеленского после выборов в Раду.
В эфире телеканала ICTV Вакарчук сказал, что партия Голос будет «помогать президенту в тех реформах, в которых считаем, что он поступает правильно, и даже усиливать».
«Там, где он будет поступать не так, как мы считаем, мы будем оппонировать ему, или заставлять его выполнить свои обещания», — отметил он.
По словам Вакарчука, президента и все его решения нужно контролировать.
«Я уже говорил, что президент — это государственный институт, а не фамилия. Политика слепой веры президента — это старая политика. Мы ее совершенно не принимаем. Мы считаем, что президента надо контролировать, усиливать и помогать там, где нужно», — подчеркнул он.
Ранее Вакарчук заявил, что Украина должна вести диалог с РФ о мире, но делать это стоит в рамках минского и нормандского форматов, как и раньше.