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НСК Олимпийский получил запросы от Порошенко и Зеленского на проведение дебатов

Сегодня, 12:00
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НСК Олимпийский получил запросы от Порошенко и Зеленского на проведение дебатов - фото

Olympic NSC

Олимпийский получил запросы от Порошенко и Зеленского на проведение дебатов

В НСК Олимпийский поступили запросы от уполномоченных представителей кандидатов в президенты относительно проведения дебатов.

В частности, как сообщает пресс-служба спортивного комплекса, от представителя Петра Порошенко пришел запрос на проведение дебатов 14 и 19 апреля, от представителей Зеленского – на 19 апреля.

НСК Олимпийский инициировал переговоры с представителями обоих кандидатов по поводу обеспечения проведения дебатов на территории спортивного комплекса.

Ранее Петр Порошенко заявил, что ждет шоумена Владимира Зеленского на дебаты 14 апреля на стадионе НСК Олимпийский.

В ответ на это Зеленский записал видеообращение с требованием провести дебаты 19 апреля.

В штабе Порошенко сообщили, что согласны провести дебаты и 14, и 19 апреля, а Аласания заявил, что команда президента готова на любые варианты.

В ЦИК подчеркнули, что официальные дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко должны проводиться в студии Суспільного.

Теги:   Владимир Зеленский Петр Порошенко Дебаты НСК Олимпийский

Спецтема   Выборы президента Украины

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