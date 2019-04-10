НСК Олимпийский получил запросы от Порошенко и Зеленского на проведение дебатов
В НСК Олимпийский поступили запросы от уполномоченных представителей кандидатов в президенты относительно проведения дебатов.
В частности, как
сообщает пресс-служба спортивного комплекса, от представителя Петра Порошенко
пришел запрос на проведение дебатов 14 и 19 апреля, от представителей Зеленского
– на 19 апреля.
НСК Олимпийский инициировал переговоры с представителями обоих кандидатов по поводу обеспечения проведения дебатов на территории спортивного комплекса.
Ранее Петр Порошенко заявил, что ждет шоумена Владимира Зеленского на дебаты 14 апреля на стадионе НСК Олимпийский.
В ответ на это Зеленский записал видеообращение с требованием провести дебаты 19 апреля.
В штабе Порошенко сообщили, что согласны провести дебаты и 14, и 19 апреля, а Аласания заявил, что команда президента готова на любые варианты.
В ЦИК подчеркнули, что официальные дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко должны проводиться в студии Суспільного.