Отследить призывника. Какие нововведения рассматривают власти для того, чтобы увеличить мобилизационный резерв в Украине — народный депутат 1 апреля, 09:02 Эксклюзив NV Обеспечение ВСУ мобилизационным ресурсом является одним из приоритетных вопросов власти (Фото:Kay Nietfeld/DPA via Reuters)

За счет чего планируют увеличивать количество призывников и как собираются их искать, — объясняет Роман Костенко, секретарь комитета по нацбезопасности ВР

Среди приоритетных вопросов власти — обеспечение ВСУ мобилизационным ресурсом. Об этом заявил Роман Костенко, секретарь комитета нацбезопасности ВР. Также он рассказал, планируется ли для более эффективной мобилизации привлечение электронных ресурсов и какие шаги в этом направлении находятся в разработке у парламентариев.

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«У нас самый главный вопрос — это обеспечивать мобилизационным ресурсом, — говорит Костенко. — Еще обсуждался вопрос снижения призывного возраста с 27 до 25 лет, чтобы увеличить количество призывников. И в перспективе — создание базы данных для того, чтобы человек мог поменять место своего проживания в Дії или еще где-то, чтобы военкоматы могли следить за реестрами и соответственно этими людьми».





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