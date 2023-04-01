Отследить призывника. Какие нововведения рассматривают власти для того, чтобы увеличить мобилизационный резерв в Украине — народный депутат

1 апреля, 09:02
Эксклюзив NV
Поделиться:
Обеспечение ВСУ мобилизационным ресурсом является одним из приоритетных вопросов власти (Фото:Kay Nietfeld/DPA via Reuters)

Обеспечение ВСУ мобилизационным ресурсом является одним из приоритетных вопросов власти (Фото:Kay Nietfeld/DPA via Reuters)

Автор: Ирина Крикуненко

За счет чего планируют увеличивать количество призывников и как собираются их искать, — объясняет Роман Костенко, секретарь комитета по нацбезопасности ВР

Среди приоритетных вопросов власти — обеспечение ВСУ мобилизационным ресурсом. Об этом заявил Роман Костенко, секретарь комитета нацбезопасности ВР. Также он рассказал, планируется ли для более эффективной мобилизации привлечение электронных ресурсов и какие шаги в этом направлении находятся в разработке у парламентариев.

Видео дня

«У нас самый главный вопрос — это обеспечивать мобилизационным ресурсом, — говорит Костенко. — Еще обсуждался вопрос снижения призывного возраста с 27 до 25 лет, чтобы увеличить количество призывников. И в перспективе — создание базы данных для того, чтобы человек мог поменять место своего проживания в Дії или еще где-то, чтобы военкоматы могли следить за реестрами и соответственно этими людьми».


Полную версию интервью с Романом Костенко читайте здесь

Теги:   Украинская армия Мобилизация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Призыв Повестка Призывной возраст Мобилизация в украине Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X